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Sistema financeiro

China promete cerco contra operações com bitcoin para evitar riscos

Em comunicado, o premiê defendeu a implementação de "reformas orientadas ao mercado" e disse que o país trabalhará para se preservar de choques externos

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:12
Bitcoin: empresa que atuava com criptomoeda é investigada de fazer pirâmide financeira
China promete se proteger contra operações que envolvam Bitcoin Crédito: Pixabay
O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, instruiu o governo a intensificar o cerco contra operações com bitcoin, com objetivo de evitar que os riscos inerentes às criptomoedas comprometam todo o sistema financeiro.
Em comunicado, o premiê também defendeu a implementação de "reformas orientadas ao mercado" e a manutenção da estabilidade do yuan em um nível de equilíbrio. Disse ainda que o país asiático trabalhará para se preservar de choques externos e responder à inflação importada.
"É necessário manter o bom funcionamento dos mercados de ações, dívida e câmbio, reprimir severamente as atividades ilegais de títulos e punir severamente as atividades financeiras ilegais", acrescentou.
Após a divulgação das orientações, o bitcoin passou a cair e, no início da tarde, recuava mais de 8%, a US$ 37.035.

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