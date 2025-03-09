Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Rádio do ES doa transmissores históricos para 2 emissoras brasileiras

Equipamentos estavam instalados na Serra e agora estão operando no Distrito Federal (DF)

Publicado em 09 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

09 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Parque do Rodeador, em Brazlândia (DF), onde estão os dois transmissores doados pela Rádio Espírito Santo
Parque do Rodeador, em Brazlândia (DF), onde estão os dois transmissores doados pela Rádio Espírito Santo Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
A Rádio Espírito Santo, emissora oficial do governo do Estado, doou dois transmissores inativos para as rádios MEC e Nacional, duas emissoras públicas que fazem parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vinculada ao governo federal.
Os transmissores doados são de amplitude modulada (AM) e se tornaram inativos depois que a Rádio Espírito Santo passou a operar em FM, em setembro de 2023.
Os equipamentos, um de 20 kW e outro de 50 kW, ficavam instalados no parque de transmissão de Queimado, no município da Serra, e já estão no Parque do Rodeador, um dos maiores parques de transmissão da América Latina, localizado em Brazlândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília (DF).
Criado em 1974, o Parque do Rodeador tem um papel estratégico na comunicação pública brasileira. É por esse parque que sinais de rádio chegam, por exemplo, ao território amazônico e a regiões remotas do Norte e Nordeste do país.
Outra função importante do Parque do Rodeador é redirecionar antenas para comunicação com locais do Brasil que vierem a enfrentar situações críticas: caso as redes de telecomunicação caiam em qualquer parte do país, o governo federal consegue, por meio dos equipamentos instalados no local, falar com essas regiões, como ocorreu no ano passado durante a enchente no Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Transporte gratuito da Vale: trabalhadores sofrem derrota na Justiça

Site escolhe “3 praias imperdíveis” do ES. Nenhuma na Grande Vitória

Indústria do ES é autorizada a vender doces para os EUA

A terra do Rei também é terra de bispos no Espírito Santo

Ex-secretário, Philipe Lemos caiu pra cima: ganhará quase o dobro na Cesan

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Serra Brasília (DF) Nordeste Governo do ES Rio Grande do Sul Enchentes Comércio exterior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados