Rádio do ES doa transmissores históricos para 2 emissoras brasileiras

A Rádio Espírito Santo, emissora oficial do governo do Estado
, doou dois transmissores inativos para as rádios MEC e Nacional, duas emissoras públicas que fazem parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vinculada ao governo federal
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Os transmissores doados são de amplitude modulada (AM) e se tornaram inativos depois que a Rádio Espírito Santo passou a operar em FM, em setembro de 2023.
Os equipamentos, um de 20 kW e outro de 50 kW, ficavam instalados no parque de transmissão de Queimado, no município da Serra, e já estão no Parque do Rodeador, um dos maiores parques de transmissão da América Latina, localizado em Brazlândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília (DF).
Criado em 1974, o Parque do Rodeador tem um papel estratégico na comunicação pública brasileira. É por esse parque que sinais de rádio chegam, por exemplo, ao território amazônico e a regiões remotas do Norte e Nordeste do país.
Outra função importante do Parque do Rodeador é redirecionar antenas para comunicação com locais do Brasil que vierem a enfrentar situações críticas: caso as redes de telecomunicação caiam em qualquer parte do país, o governo federal consegue, por meio dos equipamentos instalados no local, falar com essas regiões, como ocorreu no ano passado durante a enchente no Rio Grande do Sul
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