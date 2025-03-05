Indústria do ES é autorizada a vender doces para os EUA

A Doces Fardin, indústria de doces de banana de Vargem Alta
, na Região Serrana, conseguiu obter o registro no Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos que regula produtos alimentícios, cosméticos e veterinários, entre outros.
A inscrição é fundamental para a entrada de itens estrangeiros naquele país. Atualmente, alguns itens do portfólio da Fardin, como mariola, geleia, mariola zero e drageados, já são enviados para os EUA com a intermediação de um distribuidor.
Com o registro, a empresa poderá enviar esses e outros produtos diretamente para o país da América do Norte, sem precisar da intermediação.
Segundo o gerente Comercial Rian Tomasini Fardin, a previsão é que a exportação comece nos próximos anos. Antes, porém, as embalagens dos doces passarão por uma reformulação para a inclusão de informações em inglês, entre outras alterações.
Fundada há 20 anos, a Doces Fardin ocupa uma área de 9 mil metros quadrados e tem capacidade para dobrar a produção. O fornecimento do principal insumo da indústria, a banana, vem de 140 famílias de pequenos produtores rurais locais. São 312 toneladas mensalmente, o que dá uma injeção de R$ 3,5 milhões por ano na economia.