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Leonel Ximenes

Indústria do ES é autorizada a vender doces para os EUA

Empresa capixaba obteve registro no FDA, órgão que regula produtos alimentícios, cosméticos e veterinários naquele país

Publicado em 05 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

05 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Doces variados fabricados pela Fardin em Vargem Alta
Doces fabricados pela Fardin em Vargem Alta Crédito: Bandes/Divulgação
A Doces Fardin, indústria de doces de banana de Vargem Alta, na Região Serrana, conseguiu obter o registro no Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos que regula produtos alimentícios, cosméticos e veterinários, entre outros.
A inscrição é fundamental para a entrada de itens estrangeiros naquele país. Atualmente, alguns itens do portfólio da Fardin, como mariola, geleia, mariola zero e drageados, já são enviados para os EUA com a intermediação de um distribuidor.
Com o registro, a empresa poderá enviar esses e outros produtos diretamente para o país da América do Norte, sem precisar da intermediação.
Segundo o gerente Comercial Rian Tomasini Fardin, a previsão é que a exportação comece nos próximos anos. Antes, porém, as embalagens dos doces passarão por uma reformulação para a inclusão de informações em inglês, entre outras alterações.

OS NÚMEROS

De acordo com o colunista Abdo Filho, a agroindústria produz 200 toneladas de doces com banana por mês. São 40 produtos diferentes comercializados em 300 municípios do Sudeste.
Fundada há 20 anos, a Doces Fardin ocupa uma área de 9 mil metros quadrados e tem capacidade para dobrar a produção. O fornecimento do principal insumo da indústria, a banana, vem de 140 famílias de pequenos produtores rurais locais. São 312 toneladas mensalmente, o que dá uma injeção de R$ 3,5 milhões por ano na economia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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