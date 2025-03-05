Indústria do ES é autorizada a vender doces para os EUA

Doces fabricados pela Fardin em Vargem Alta Crédito: Bandes/Divulgação

A Doces Fardin, indústria de doces de banana de Vargem Alta , na Região Serrana, conseguiu obter o registro no Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos que regula produtos alimentícios, cosméticos e veterinários, entre outros.

A inscrição é fundamental para a entrada de itens estrangeiros naquele país. Atualmente, alguns itens do portfólio da Fardin, como mariola, geleia, mariola zero e drageados, já são enviados para os EUA com a intermediação de um distribuidor.

Com o registro, a empresa poderá enviar esses e outros produtos diretamente para o país da América do Norte, sem precisar da intermediação.

Segundo o gerente Comercial Rian Tomasini Fardin, a previsão é que a exportação comece nos próximos anos. Antes, porém, as embalagens dos doces passarão por uma reformulação para a inclusão de informações em inglês, entre outras alterações.

OS NÚMEROS

De acordo com o colunista Abdo Filho , a agroindústria produz 200 toneladas de doces com banana por mês. São 40 produtos diferentes comercializados em 300 municípios do Sudeste.