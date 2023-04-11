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Leonel Ximenes

Projeto aprovado permite ao Estado vender arma a policial aposentado

Atualmente, as armas dos policiais aposentados vão para a inatividade e são doadas para órgãos como as Guardas Civis

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

11 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Atualmente, as armas dos policiais aposentados vão para a inatividade e são doadas para órgãos como as Guardas Civis
Em julho de 2021, projeto semelhante sobre armas foi aprovado, mas acabou vetado pelo governo Crédito: Divulgação
Assembleia Legislativa aprovou, nesta segunda-feira (10), o Projeto de Lei 127/2023, do deputado Danilo Bahiense (PL), que possibilita ao Estado a alienação de armas de fogo de porte pessoal para membros dos órgãos estaduais de segurança pública, como as polícias, quando os servidores se aposentarem ou forem transferidos para a inatividade.
Em julho de 2021, projeto semelhante foi aprovado, mas acabou vetado pelo governo, à ocasião, por ser considerado inconstitucional, segundo análise do Executivo. Mas agora, de acordo com Bahiense, os entraves foram superados e até aliados do governador Renato Casagrande, como o deputado Tyago Hoffmann (PSB), elogiaram a iniciativa.
“Essas armas, depois de algum tempo, vão para a inatividade e são doadas para órgãos como as Guardas Civis. Então, nada mais justo que o servidor poder adquirir a arma de fogo que usou ao longo de sua carreira, com esses valores sendo encaminhados para o Fundo de Segurança Pública, para possibilitar novos investimentos e a compra de novos armamentos, por exemplo”, explicou Bahiense.

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O parlamentar afirma que a iniciativa leva em conta os riscos inerentes às atividades nos órgãos de segurança pública que não cessam com a aposentadoria, ou com a transferência para a inatividade.
De acordo com Bahiense, as categorias têm diversos aposentados. “A Polícia Militar tem em torno de 5 mil aposentados e a Polícia Civil, cerca de 2 mil. São muitas pessoas que ficam visadas e que podem ainda colaborar com a segurança, visto que são indivíduos capacitados”, argumentou o deputado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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armas Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Renato Casagrande Segurança Pública
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