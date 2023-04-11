Projeto aprovado permite ao Estado vender arma a policial aposentado

A Assembleia Legislativa
aprovou, nesta segunda-feira (10), o Projeto de Lei 127/2023, do deputado Danilo Bahiense
(PL), que possibilita ao Estado a alienação de armas de fogo de porte pessoal para membros dos órgãos estaduais de segurança pública, como as polícias, quando os servidores se aposentarem ou forem transferidos para a inatividade.
“Essas armas, depois de algum tempo, vão para a inatividade e são doadas para órgãos como as Guardas Civis. Então, nada mais justo que o servidor poder adquirir a arma de fogo que usou ao longo de sua carreira, com esses valores sendo encaminhados para o Fundo de Segurança Pública, para possibilitar novos investimentos e a compra de novos armamentos, por exemplo”, explicou Bahiense.
O parlamentar afirma que a iniciativa leva em conta os riscos inerentes às atividades nos órgãos de segurança pública que não cessam com a aposentadoria, ou com a transferência para a inatividade.
De acordo com Bahiense, as categorias têm diversos aposentados. “A Polícia Militar
tem em torno de 5 mil aposentados e a Polícia Civil
, cerca de 2 mil. São muitas pessoas que ficam visadas e que podem ainda colaborar com a segurança, visto que são indivíduos capacitados”, argumentou o deputado.