Podcast feito por jovens do interior do ES contam as histórias de avós

Já está disponível a terceira temporada do podcast “Biblioteca de Avós”. Em cinco episódios, alunos do ensino fundamental da EMEB João Domingos Fassarella entrevistam avós do distrito de Castelinho, interior de Vargem Alta.



Nessa temporada, os ouvintes vão conhecer histórias de diferentes vovôs e vovós: a avó Maria da Penha, que conta que conheceu o seu amor recentemente, aos 62 anos; o avô Zé Del Armi, que aos 75 anos começou a escrever músicas autorais; a avó Dilma que conta que antigamente as enfermidades eram tratadas pelas benzedeiras, através das simpatias, chás e orações; o avô João, que relembra brincadeiras antigas que hoje não existem mais, como o bodoque, ou seta; e por fim a avó mais jovem entrevistada, a Tatiani, que aos 36 anos de idade conta sua experiência de ser avó de primeira viagem.

Sara Passabon, produtora do projeto, explica que o podcast é resultado de oficinas de técnicas de áudio e roteiro. “As gravações acontecem nas próprias casas dos avós entrevistados e, além de ser uma maneira dos jovens conhecerem as histórias do passado, é uma forma de aproximar a própria comunidade.

“Biblioteca de Avós” é inspirado no projeto "Biblioteca Humana", ação criada em 2000 na Dinamarca, pela ONG “Stop Violence!”, em que alguém vai para uma biblioteca e, ao invés de pegar um livro para ler, se encontra com uma pessoa para ouvir a história dela.

A terceira edição do projeto é uma realização de Tangerinas do Deserto Produções e foi aprovado no Edital nº 08/2023 Conteúdo Digital da Secretaria da Cultura do Espírito Santo e conta com recursos do Funcultura.

