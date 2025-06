O pedido de casamento no topo da montanha mais alta do ES

A Prefeitura de Ibitirama, no Caparaó, encontrou uma maneira muito singela e romântica de promover a maior (e mais bela) atração natural da região e do município capixaba, o Pico da Bandeira, o terceiro maior do país, com 2.892 metros de altitude.



Em sua conta nas redes sociais, a prefeitura publicou um vídeo com um pedido de casamento no topo da imponente montanha.