PM que prendeu quadrilha e salvou motorista no ES é aplaudido de pé

Bahiense, que foi delegado por mais de 30 anos, narrou o ocorrido: “O cabo estava de folga, indo ao encontro de familiares. E passando pelo Contorno ele presenciou uma verdadeira quadrilha (dentro de um carro) praticando assalto. Ele não podia abordar, porque estava sozinho. Ele acionou a PM
, se esqueceu dos problemas de sua família e deu atenção àquela ocorrência”.
O parlamentar contou que veio o reforço da PM e, então, a quadrilha foi presa,inclusive dois adolescentes, que foram apreendidos. Na delegacia, foi descoberto que os suspeitos tinham levado o responsável pelo carro em que estavam, um motorista de aplicativo, para um cativeiro.
“Certamente, se não fosse a ação do cabo Wagner Alves da Silva, esse cidadão não estaria com sua família. Certamente, teria sido executado. Então, acho muito justa essa homenagem, porque esse realmente é um policial de respeito, que honra a farda”, disse o parlamentar.
Cercado de aplausos, o policial subiu à tribuna, na tarde desta segunda (16), e posou para fotos junto aos parlamentares e à família do militar. Todos orgulhosos do profissionalismo do PM.