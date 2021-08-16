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Leonel Ximenes

PM que prendeu quadrilha e salvou motorista no ES é aplaudido de pé

Cabo foi homenageado pela Assembleia Legislativa com um certificado

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:26

Públicado em 

16 ago 2021 às 18:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cercado por familiares e deputados, o cabo Wagner Alves da Silva recebe a homenagem da Assembleia
Cercado por familiares e deputados, o cabo Wagner Alves da Silva recebe a homenagem da Assembleia Crédito: Tonico/Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa homenageou o cabo Wagner Alves da Silva, que no último dia 10, em Cariacica, foi o responsável por conduzir a prisão de uma quadrilha que fazia arrastões . O policial militar ainda conseguiu salvar a vida de um motorista de aplicativo. O deputado Danilo Bahiense, o proponente da homenagem, foi o responsável por entregar um certificado com os dizeres: “Policial Militar, herói, patrimônio e orgulho do Espírito Santo”.
Bahiense, que foi delegado por mais de 30 anos, narrou o ocorrido: “O cabo estava de folga, indo ao encontro de familiares. E passando pelo Contorno ele presenciou uma verdadeira quadrilha (dentro de um carro) praticando assalto. Ele não podia abordar, porque estava sozinho. Ele acionou a PM, se esqueceu dos problemas de sua família e deu atenção àquela ocorrência”.
O parlamentar contou que veio o reforço da PM e, então, a quadrilha foi presa,inclusive dois adolescentes, que foram apreendidos. Na delegacia, foi descoberto que os suspeitos tinham levado o responsável pelo carro em que estavam, um motorista de aplicativo, para um cativeiro.

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“Certamente, se não fosse a ação do cabo Wagner Alves da Silva, esse cidadão não estaria com sua família. Certamente, teria sido executado. Então, acho muito justa essa homenagem, porque esse realmente é um policial de respeito, que honra a farda”, disse o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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