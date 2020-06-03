Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Perfil no Twitter usa nome de cientista capixaba para criticar quem viola isolamento

Bem-humorada, página  “A Ethel deixou a gente sair hoje?” utiliza o nome da professora da Ufes para ironizar medidas como a reabertura dos shoppings

Públicado em 

03 jun 2020 às 12:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A página no Twitter, com postagens bem-humoradas, foi criada em maio
A página no Twitter, com postagens bem-humoradas, foi criada em maio Crédito: Reprodução da internet
O momento é de tensão, de tristeza, mas ainda há espaço para o bom humor, principalmente se ele estiver a serviço de uma causa de interesse público que é o combate à pandemia do novo coronavírus. É o que fez o idealizador do perfil “A Ethel deixou a gente sair hoje?”, criado no mês passado no Twitter.
O administrador do perfil explica que a página foi criada “pra avisar aos capixabas se a diva reitora eleita da Ufes e epidemiologista Ethel Maciel deixou a gente sair pra rua”. Ethel foi a mais votada para reitor da Ufes, mas não foi escolhida pelo presidente Bolsonaro para comandar a universidade.
A professora e pesquisadora participa da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública do governo do Estado, criada pelo governo do Estado para discutir medidas de combate à pandemia. Ela tem se colocado publicamente contra as medidas de relaxamento social neste momento em que os números de ocorrências de Covid-19 vêm aumentando no Estado. Ela criticou, por exemplo, a decisão do Estado de flexibilizar o funcionamento dos shoppings no ES a partir desta semana.
Uma das postagens mais recentes do “A Ethel deixou a gente sair hoje?” é exatamente sobre a questão da reabertura dos shoppings. A página no microblog publica uma reportagem do ESTV 1ª Edição (TV Gazeta) na qual clientes desses centros comerciais são entrevistados sobre os cuidados que estão tomando ao visitar esses locais.
O perfil é bem crítico em relação às medidas de relaxamento de isolamento social. Num post, diz que “a única medida verdadeiramente segura é manter o shopping fechado pra evitar um aumento dos casos e de mortes”.
Em outro, ironiza quem está violando o distanciamento social que começou em meados de março: “Se você souber de alguém furando a quarentena, convide essa pessoa para lutar com a gente pela fila única de leitos. Vamos ver até onde vai”.
A entrevista do presidente da Findes, Leo de Castro, ao colunista de A Gazeta Vitor Vogas, na qual o empresário defende que não é necessária a adoção do lockdown na Grande Vitória, também foi alvo de ironia da página: “Não, eu também não sabia que o S de Findes significava saúde pra poder ficar avaliando a implementação ou não de lockdown”.

Veja Também

“Não há evidência científica para reabertura de shoppings”, critica especialista

"Continuarei a luta em defesa da Ufes", diz Ethel após nomeação de reitor

Abertura de shoppings não representa volta à normalidade

Ethel Maciel, a homenageada pela página no microblog, diz que está acompanhando as postagens: “Fiquei sabendo e estou seguindo, apesar de não usar o Twitter. A pessoa é engraçada”, elogia.
Entre os 313 seguidores do perfil (até a manhã desta quarta-feira 3), a coluna não encontrou nenhum integrante do governo do Estado.
A página capixaba é inspirada no perfil "O Atila deixou a gente sair hoje?", que tem cerca de 20 mil seguidores e que usa o microbiologista Atila Iamarino como referência. 
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Twitter UFES Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados