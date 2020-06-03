Perfil no Twitter usa nome de cientista capixaba para criticar quem viola isolamento

A página no Twitter, com postagens bem-humoradas, foi criada em maio Crédito: Reprodução da internet

O administrador do perfil explica que a página foi criada “pra avisar aos capixabas se a diva reitora eleita da Ufes e epidemiologista Ethel Maciel deixou a gente sair pra rua”. Ethel foi a mais votada para reitor da Ufes , mas não foi escolhida pelo presidente Bolsonaro para comandar a universidade.

A professora e pesquisadora participa da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública do governo do Estado , criada pelo governo do Estado para discutir medidas de combate à pandemia. Ela tem se colocado publicamente contra as medidas de relaxamento social neste momento em que os números de ocorrências de Covid-19 vêm aumentando no Estado. Ela criticou, por exemplo, a decisão do Estado de flexibilizar o funcionamento dos shoppings no ES a partir desta semana.

Uma das postagens mais recentes do “A Ethel deixou a gente sair hoje?” é exatamente sobre a questão da reabertura dos shoppings. A página no microblog publica uma reportagem do ESTV 1ª Edição (TV Gazeta) na qual clientes desses centros comerciais são entrevistados sobre os cuidados que estão tomando ao visitar esses locais.

O perfil é bem crítico em relação às medidas de relaxamento de isolamento social. Num post, diz que “a única medida verdadeiramente segura é manter o shopping fechado pra evitar um aumento dos casos e de mortes”.

Em outro, ironiza quem está violando o distanciamento social que começou em meados de março: “Se você souber de alguém furando a quarentena, convide essa pessoa para lutar com a gente pela fila única de leitos. Vamos ver até onde vai”.

A entrevista do presidente da Findes, Leo de Castro , ao colunista de A Gazeta Vitor Vogas, na qual o empresário defende que não é necessária a adoção do lockdown na Grande Vitória, também foi alvo de ironia da página: “Não, eu também não sabia que o S de Findes significava saúde pra poder ficar avaliando a implementação ou não de lockdown”.

Ethel Maciel, a homenageada pela página no microblog, diz que está acompanhando as postagens: “Fiquei sabendo e estou seguindo, apesar de não usar o Twitter. A pessoa é engraçada”, elogia.

Entre os 313 seguidores do perfil (até a manhã desta quarta-feira 3), a coluna não encontrou nenhum integrante do governo do Estado.