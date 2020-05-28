Findes avalia que lockdown na Grande Vitória não será necessário

Pretendo. Nós vamos levar e vamos discutir, sim, no dia, em caso de ter que acontecer o lockdown, vamos antecipar e construir com o governo, porque a nossa linha também tem sido a de antecipar movimentos: se isso tiver que acontecer, como vai ser isso? A gente precisa discutir, para que não seja uma coisa assim: “O Léo e o Vitor conversaram e falaram que tem que ser lockdown. Então liga pra todo mundo e avisa que tem que ser lockdown”. Não é. Esse não tem sido o modelo do Espírito Santo e não tem sido o modelo da relação do setor produtivo com o governo. O nosso modelo é um modelo de previsibilidade. Então o que nós estamos conversando com o governo é construir previsibilidade. Na sexta-feira, o debate é: e se acontecer, como isso vai se dar? Quais as atividades que vão ter que se manter? E essas atividades que vão se manter, quais os cuidados adicionais que elas vão ter que adotar? Então é isso, para a gente ter o jogo sob controle. Esse é um ativo que a gente tem trabalhado o tempo todo com o governo do Estado: a gente tem que ter previsibilidade. Então eu não posso ser surpreendido por uma decisão. Não. O lockdown está na mesa há meses, não é de hoje. Mas agora, já que já superamos várias etapas, vamos discutir: se ele acontecer, como ele vai se dar? Temos que ter esse debate. Para fazer uma analogia, isso é mais ou menos igual a uma brigada de incêndio. Eu preciso ter uma brigada de incêndio formada, capacitada e sabedora de como agir, para, se for preciso, ela entrar em campo.