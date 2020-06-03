Covid-19: mulheres são mais infectadas, mas homens morrem mais no ES

Homens e mulheres precisam tomar os cuidados necessários para evitar a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo chegou ao número de 664 mortos contaminados pelo novo coronavírus nesta terça-feira (02). Desse total, 56% são homens segundo os dados do Painel Covid-19, mas eles não são a maioria dos infectados. O grupo do gênero feminino é o que conta com o maior número de pessoas que testaram positivo para a contaminação do vírus, sendo 8.058, contra 7.090 do sexo masculino.

O motivo que interliga essas duas situações é o mesmo: a preocupação com a saúde, segundo informou o infectologista Luís Henrique Borges, da Rede Meridional de hospitais. Muito se deve ao fato da mulher se preocupar mais com a saúde, por isso ela faz mais testes para o novo coronavírus, consequentemente haverá mais registros da doença nelas.

"Da mesma forma, são elas que cuidam mais da alimentação, da atividade física, então, adoecem menos. Já os homens, possuem um estilo de vida mais propício ao agravamento, pois, por exemplo, bebem mais, são a maioria dos fumantes, descompensados nos cuidados, aderem menos a tratamento de diabetes", explicou o médico com base em estudos científicos.

Países como China, Irã, Coreia do Sul também registraram mais vítimas da Covid-19 do gênero masculino. Já na Espanha, o número de homens que perderam a vida é duas vezes maior que o de mulheres mortas devido a complicações pelo coronavírus.

O médico Luís Henrique disse que também há pesquisas que apontam diferenças entre os organismos que contribuem ou prejudicam a saúde, indo além do comportamento social. "Uma dessas hipóteses é de que o cromossomo X tenha uma relação direta com a imunidade do corpo, por isso mulheres que possuem formação cromossômica XX possuem uma resposta melhor a infecção, do que homens", apontou o infectologista.

Outro estudo entre pesquisadores é de que o hormônio estrogênio, característico do biotipo feminino, colaboraria para que as mulheres fossem mais resistentes. "Ele teria um papel protetor do organismo para o adoecimento mais grave. Enquanto a testosterona, hormônio masculino, exerceria um papel imunossupressor, reduzindo as reações imunológicas, aponta Luís Henrique.