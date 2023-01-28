Passou, olhou, prendeu: 202 veículos roubados são recuperados no ES

O Cerco Inteligente do Estado
, criado para coibir crimes patrimoniais, ambientais e fiscais, além de auxiliar na investigação de outros delitos e na fiscalização de trânsito, ultrapassou a marca de 200 veículos apreendidos em cerca de seis meses de operação. Atualmente, 650 câmeras integram o Cerco Inteligente, que continua em expansão.
A marca de 202 veículos apreendidos foi alcançada na última sexta-feira (21), quando três automóveis com restrição de furto e roubo foram flagrados pela barreira digital, na Grande Vitória
. No bairro Santana, em Cariacica, por volta das 15h, a Polícia militar conseguiu recuperar uma motocicleta Honda Pop 100 e deteve o condutor, que foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional.
No mesmo dia, perto das 16h30, a PM abordou um veículo idêntico, Honda Pop 100, também roubado, com dois homens que foram conduzidos para a unidade de Polícia Civil
. Por volta das 21h30, policiais militares patrulhavam a região da Grande Jacaraípe, quando foram informados sobre um Fiat Argo que havia sido flagrado pela câmera instalada na região.
A guarnição fez o patrulhamento e conseguiu encontrar o carro estacionado na praça de Feu Rosa
. O veículo foi recolhido pelo guincho e levado até o pátio, sendo a ocorrência entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra.
O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou a importância dessa ferramenta para as forças de segurança. “Quando falamos da recuperação de um veículo, não estamos falando somente de um bem particular recuperado, mas também de diversos impactos na criminalidade.”
O secretário prosseguiu: “Sabemos que muitos desses carros e motos roubados são usados para cometimento de outros crimes. Abastecem mercados de desmonte, homicídios, tráfico de drogas, de armas. Aumentando o controle sobre a circulação desses automóveis, estamos dando uma resposta a quem foi vítima do roubo, mas também prevenindo outras situações”, afirmou.
O Cerco Inteligente também está sendo usado para investigações de crimes, além de elucidação de ocorrências em andamento, como roubos com restrição de liberdade, sequestros, entre outros.