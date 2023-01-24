Por que um crime covarde e bárbaro mudou as estatísticas criminais no ES

A morte de Maria da Penha, moradora de Iconha
, ocorreu em dezembro do ano passado, há cerca de 50 dias, mas apenas neste sábado (21) o corpo foi encontrado jogado numa mata fechada na zona rural de Alfredo Chaves.
O delegado do caso, Sebastião Cardoso, aponta o ex-marido da vítima como autor do crime porque, segundo o policial, ele não se conformava por Maria da Penha ter iniciado um novo relacionamento amoroso. Insatisfeito, o ex-marido, covarde, a matou e descartou o corpo dela.
Considerada uma cidade pacata, Alfredo Chaves
estava há um ano sem registro de homicídio. O último havia ocorrido em dezembro de 2021. Por sinal, o município do Sul do Estado já conseguiu ficar sem a ocorrência de assassinatos durante mais de seis anos, de 16 de outubro de 2014 a 7 de janeiro de 2021.
Desta vez, infelizmente, um covarde que não suporta ver uma mulher livre e independente fazer o que ela quiser, interrompe uma vida e um ciclo de paz. Que pague pelo seu crime.