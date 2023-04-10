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Leonel Ximenes

Paróquia católica no interior do ES comemora 100 anos

Salesianos foram responsáveis pela fundação da histórica igreja local

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

10 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja São João Batista, em Jaciguá, fundada em 2 de abril de 2023
Igreja São João Batista, em Jaciguá, fundada em 2 de abril de 1923 Crédito: Diocese de Cachoeiro
As montanhas capixabas encantaram dois religiosos salesianos que, em 1923, à procura de um lugar para construir um seminário, encontraram em Jaciguá, no atual município de Vargem Alta, as condições ideais para a instalação do centro de formação religiosa.
A fundação da Paróquia São João Batista, há 100 anos, está ligada à história dos dois bispos da congregação salesiana, os irmãos dom Helvécio e dom Manuel, os pioneiros responsáveis pela vinda dos padres salesianos.
A paróquia foi construída no dia 2 de abril de 1923. Registros apontam que, provisoriamente, a igreja matriz foi a Capela de Nossa Senhora da Penha na Comunidade Boa Esperança e o escritório funcionava no Colégio Salesiano.

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Na localidade de Virgínia, o terreno para a construção da matriz - onde já existia uma capela desde a chegada da família de João Altoé - foi doado pelo senhor Victorio Altoé.
Entretanto, o pai de Victorio não concordou com a doação, mas o filho insistiu, doou o imóvel e pediu ao pai que descontasse na sua herança. Pouco tempo depois, nasceu o filho do benfeitor que, posteriormente, se tornou o padre Domingos Altoé, vigário paroquial da região entre 1964 e 1974. O sacerdote morreu em 1995.
No início, a paróquia compreendia o distrito da estação de Virgínia, e o Pároco dava assistência a mais algumas comunidades dos atuais municípios de Iconha e nas localidades de Virgínia Nova, Arroios das Pedras, Inhaúma e Mundo Novo em Rio Novo do Sul. Em 1927, foi criado o então distrito de Vargem Alta, na parte norte do distrito de Jaciguá.

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Em 1989, os distritos de Jaciguá e Vargem Alta se emanciparam de Cachoeiro de Itapemirim e formaram um novo município, com sede em Vargem Alta. Em 1999, a paróquia já contava com 44 comunidades e foi então dividida.
Na parte sul, que compreendia o distrito de Jaciguá, continuou sendo a Paróquia de São João Batista, entregue à congregação Filhos do Amor Misericordioso (FAM), com 18 capelas.
E na parte norte, que compreendia o antigo distrito de Vargem Alta, onde foi instalada a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, com a congregação Salesiana. Em 2005, foi entregue à Diocese de Cachoeiro.
Contagem regressiva: que venham mais 100 anos para a paróquia!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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