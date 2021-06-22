Padres que morreram de Covid no ES foram ordenados juntos

Colegas de turma no seminário, Fernando e Kleber se sagraram sacerdotes na Catedral Metropolitana pelo então arcebispo dom Luiz Mancilha Vilela. Os dois colegas também haviam sido ordenados diáconos transitórios na mesma data.
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) decretou luto oficial de três dias pela morte do padre Fernando Souza, que comandava a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jucutuquara. Ele será sepultado, às 10h, em Viana. Antes, às 8h, haverá uma missa de corpo presente, na Catedral Metropolitana de Vitória, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos.
Em Viana, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) também decretou luto oficial de três dias pela morte do padre Fernando.