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Leonel Ximenes

Padres que morreram de Covid no ES foram ordenados juntos

Fernando e o colega Kleber eram colegas de seminário, tornaram-se sacerdotes no mesmo dia e ambos morreram vítimas do coronavírus

Públicado em 

22 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os padres Kleber (de óculos) e Fernando no dia da ordenação sacerdotal
Kleber (de óculos) e Fernando no dia da ordenação sacerdotal na Catedral Metropolitana Crédito: Divulgação
O padre Fernando Antônio Silva de Souza, de 37 anos, que morreu nesta segunda-feira (21) vítima de complicações da Covid-19, tem outro ponto em comum com o padre Kleber dos Santos Júnior, de Itapuã, Vila Velha, que aos 33 anos de idade foi vítima da mesma doença, em fevereiro passado: ambos foram ordenados sacerdotes juntos, em 4 de fevereiro de 2017.
Colegas de turma no seminário, Fernando e Kleber se sagraram sacerdotes na Catedral Metropolitana pelo então arcebispo dom Luiz Mancilha Vilela. Os dois colegas também haviam sido ordenados diáconos transitórios na mesma data.
É o terceiro sacerdote que morre de Covid-19 na Arquidiocese de Vitória. No dia 8 de abril, no período do oitavário da Festa de Penha, o frei franciscano Luiz Flávio Adami Loureiro, de 72 anos, também foi vítima da pandemia.
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) decretou luto oficial de três dias pela morte do padre Fernando Souza, que comandava a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jucutuquara. Ele será sepultado, às 10h, em Viana. Antes, às 8h, haverá uma missa de corpo presente, na Catedral Metropolitana de Vitória, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos.
Em Viana, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) também decretou luto oficial de três dias pela morte do padre Fernando.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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