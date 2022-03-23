Padre Fábio de Melo vem ao ES para show na Praça do Papa

Padre Fábio de Melo é um dos maiores cantores católicos do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @pefabiodemelo

No próximo dia 11 de abril, às 20h, o padre e cantor Fábio de Melo vai se apresentar na Praça do Papa, na 4ª edição do espetáculo "A Paixão de Cristo em Canção”, cantado pelo padre Anderson Gomes e com participação da cantora Adriana Arydes. O ingresso para o show é 1 kg de alimento não perecível. O que for arrecadado será destinado à campanha "Paz e Pão" da Arquidiocese de Vitória

Sucesso de público desde sua primeira apresentação em 2017, o espetáculo passou por modificações e chega a 2022 com participações de artistas católicos consagrados nacionalmente. No roteiro do show, imagens de alta resolução com os últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra, e momentos de louvor, reflexão e oração.

“O show da Paixão de Cristo é o que mais me encanta. Deus me inspirou em 2016 durante uma viagem que fiz e assim nasceu o projeto. É um conjunto de música e imagem. É por meio da canção que a história é contada, e as imagens que são projetadas nos ajudam a captar a essência", explica o padre Anderson, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha.

De acordo com o sacerdote, ele sempre teve vontade de fazer esse evento aberto ao público, para que mais pessoas pudessem ter acesso, só que devido aos altos custos o projeto estava sendo adiado.

"Dessa vez eu sonhei alto, sonhei não somente em fazer algo aberto ao público, mas também em trazer um ícone da Igreja Católica no Brasil que é o padre Fábio de Melo. Foi difícil a gente conseguir acertar tudo, foi muito mais complexo do que eu imaginava, mas a expectativa é a melhor possível”, diz o padre Anderson.