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Leonel Ximenes

Padre Fábio de Melo vem ao ES para show na Praça do Papa

Espetáculo também terá os cantores padre Anderson Gomes e Adriana Arides

Publicado em 23 de Março de 2022 às 16:19

Públicado em 

23 mar 2022 às 16:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre Fábio de Melo em viagem a Florença, na Itália
Padre Fábio de Melo é um dos maiores cantores católicos do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @pefabiodemelo
No próximo dia 11 de abril, às 20h, o padre e cantor Fábio de Melo vai se apresentar na Praça do Papa, na 4ª edição do espetáculo "A Paixão de Cristo em Canção”, cantado pelo padre Anderson Gomes e com participação da cantora Adriana Arydes. O ingresso para o show é 1 kg de alimento não perecível. O que for arrecadado será destinado à campanha "Paz e Pão" da Arquidiocese de Vitória.
Sucesso de público desde sua primeira apresentação em 2017, o espetáculo passou por modificações e chega a 2022 com participações de artistas católicos consagrados nacionalmente. No roteiro do show, imagens de alta resolução com os últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra, e momentos de louvor, reflexão e oração.
“O show da Paixão de Cristo é o que mais me encanta. Deus me inspirou em 2016 durante uma viagem que fiz e assim nasceu o projeto. É um conjunto de música e imagem. É por meio da canção que a história é contada, e as imagens que são projetadas nos ajudam a captar a essência", explica o padre Anderson, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha.

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De acordo com o sacerdote, ele sempre teve vontade de fazer esse evento aberto ao público, para que mais pessoas pudessem ter acesso, só que devido aos altos custos o projeto estava sendo adiado.
"Dessa vez eu sonhei alto, sonhei não somente em fazer algo aberto ao público, mas também em trazer um ícone da Igreja Católica no Brasil que é o padre Fábio de Melo. Foi difícil a gente conseguir acertar tudo, foi muito mais complexo do que eu imaginava, mas a expectativa é a melhor possível”, diz o padre Anderson.
O evento da Arquidiocese de Vitória, que será realizado na segunda-feira da Semana Santa, tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) da Capital. Além de toda a estrutura física do espetáculo, como palco, som, iluminação, geradores e banheiros, a PMV mobilizará a Guarda Municipal e equipes de trânsito no local.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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