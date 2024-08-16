Padaria em Cariacica vai vender 13 mil pães a 5 centavos, cada

Pelo segundo ano consecutivo, uma padaria de Cariacica
vai comemorar seu aniversário vendendo pão bem abaixo do preço. Neste domingo (18), a partir do meio-dia, a Bolinho de Chuva, no bairro Mucuri, vai vender 13 mil pães a 5 centavos, a unidade. Cada cliente pode levar até 10 pães no valor promocional. Normalmente, fora da promoção, o pãozinho francês custa 70 centavos a unidade.
O número 13 mil não é aleatório. A quantia marca o 13º aniversário da padaria que funciona durante as 24 horas do dia, de segunda a sábado, e no domingo até 22h, para reabrir na segunda às 5h da manhã.
Além dos milhares de pães a preço promocional, a padaria promete disponibilizar duas carretas da alegria para as crianças se divertirem pelo bairro. Na festa também haverá um show de pagode na padaria e distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca.
“No ano passado a gente fez essa promoção
e foi sucesso absoluto, muita gente participou da festa. A gente quer retribuir à comunidade tudo o que ela faz pela gente, numa parceria que dura o ano todo”, explica Samarone Aparecido de Azevedo, sócio-proprietário da padaria.
A padaria Bolinho de Chuva fica na Avenida Santa Luzia, 32, Mucuri, Cariacica.