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Leonel Ximenes

Padaria em Cariacica vai vender 13 mil pães a 5 centavos, cada

Estabelecimento, que está fazendo aniversário de 13 anos, fez a mesma promoção no ano passado

Públicado em 

16 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pães franceses
Os pães franceses promocionais serão vendidos a partir do meio-dia deste domingo (18) Crédito: Pixabay
Pelo segundo ano consecutivo, uma padaria de Cariacica vai comemorar seu aniversário vendendo pão bem abaixo do preço. Neste domingo (18), a partir do meio-dia, a Bolinho de Chuva, no bairro Mucuri, vai vender 13 mil pães a 5 centavos, a unidade. Cada cliente pode levar até 10 pães no valor promocional. Normalmente, fora da promoção, o pãozinho francês custa 70 centavos a unidade.
O número 13 mil não é aleatório. A quantia marca o 13º aniversário da padaria que funciona durante as 24 horas do dia, de segunda a sábado, e no domingo até 22h, para reabrir na segunda às 5h da manhã.
Além dos milhares de pães a preço promocional, a padaria promete disponibilizar duas carretas da alegria para as crianças se divertirem pelo bairro. Na festa também haverá um show de pagode na padaria e distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca.
Padaria Bolinho de Chuva em Mucuri, Cariacica
Padaria Bolinho de Chuva em Mucuri, Cariacica Crédito: Divulgação
No ano passado a gente fez essa promoção e foi sucesso absoluto, muita gente participou da festa. A gente quer retribuir à comunidade tudo o que ela faz pela gente, numa parceria que dura o ano todo”, explica Samarone Aparecido de Azevedo, sócio-proprietário da padaria.
A padaria Bolinho de Chuva fica na Avenida Santa Luzia, 32, Mucuri, Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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