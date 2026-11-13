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Leonel Ximenes

Os 40 anos de uma das principais entidades empresariais do ES

Data será marcada pelo lançamento de um livro comemorativo sobre a história e a atuação da instituição no Espírito Santo

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:08

Públicado em 

13 nov 2026 às 14:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Sessão solene na Assembleia Legislativa em comemoração aos 40 anos do Ibef-ES
Sessão solene na Assembleia Legislativa em comemoração aos 40 anos do Ibef-ES Ibef-ES

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES) vai lançar um livro comemorativo de seus 40 anos durante a cerimônia do Prêmio Equilibrista 2026, marcada para o dia 25 de novembro, em Vitória. A publicação celebra quatro décadas de atuação da instituição no Estado, reunindo reflexões sobre sua contribuição para o desenvolvimento capixaba e os caminhos que pretende construir nos próximos anos.


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Organizada em três partes, a obra apresenta diferentes perspectivas sobre a história e a atuação do Instituto. A primeira aborda a importância de instituições fortes e destaca o papel do Ibef-ES na sociedade ao longo de seus 40 anos. 


A segunda traz o olhar para o futuro, com o planejamento estratégico para o período de 2026 a 2035, desenvolvido com apoio da consultoria Muda365, associada à Fundação Dom Cabral (FDC), e participação da liderança executiva. 

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Já a terceira parte resgata a trajetória da entidade por meio de depoimentos de ex-presidentes, reconhecendo as lideranças, as pessoas e as realizações que contribuíram para sua consolidação.


Para o presidente do Ibef-ES, Alecsandro Casassi, completar 40 anos representa o reconhecimento de uma história construída em conjunto com o desenvolvimento do Espírito Santo. 


“Chegar aos 40 anos é celebrar uma instituição que acompanhou e participou de importantes transformações econômicas do nosso Estado. Ao longo dessa trajetória, o Ibef-ES contribuiu para aproximar lideranças, estimular o conhecimento, promover o debate qualificado e fortalecer a gestão das organizações capixabas”, afirma.

A capa do livro em comemoração aos 40 anos de atuação do Ibef no ES
A capa do livro em comemoração aos 40 anos de atuação do Ibef no ES Divulgação

O Prêmio Equilibrista é uma das principais iniciativas do Ibef-ES, que reconhece profissionais de destaque na área de finanças e gestão.  


A entidade empresarial, que não tem fins lucrativos, reúne empresários e executivos de finanças do Estado. Com foco no desenvolvimento econômico e empresarial, o instituto promove a troca de conhecimento, debates, capacitação profissional e conexões entre lideranças.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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