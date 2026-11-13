Os 40 anos de uma das principais entidades empresariais do ES

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES) vai lançar um livro comemorativo de seus 40 anos durante a cerimônia do Prêmio Equilibrista 2026, marcada para o dia 25 de novembro, em Vitória. A publicação celebra quatro décadas de atuação da instituição no Estado, reunindo reflexões sobre sua contribuição para o desenvolvimento capixaba e os caminhos que pretende construir nos próximos anos.





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Organizada em três partes, a obra apresenta diferentes perspectivas sobre a história e a atuação do Instituto. A primeira aborda a importância de instituições fortes e destaca o papel do Ibef-ES na sociedade ao longo de seus 40 anos.





A segunda traz o olhar para o futuro, com o planejamento estratégico para o período de 2026 a 2035, desenvolvido com apoio da consultoria Muda365, associada à Fundação Dom Cabral (FDC), e participação da liderança executiva.