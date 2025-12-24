O que a Coluna Leonel Ximenes pede ao Papai Noel para 2026…

A Coluna Leonel Ximenes não resistiu ao clima de fraternidade do Natal e resolveu também pedir alguns presentes ao Papai Noel para 2026. Aqui não se trata de assumir um comportamento materialista, insensível e egoísta, mas sim sonhar com um mundo melhor para todos. Que a felicidade do nosso semelhante seja também a nossa felicidade. Anota aí, Papai Noel!