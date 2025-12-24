O que a Coluna Leonel Ximenes pede ao Papai Noel para 2026…

A Coluna Leonel Ximenes não resistiu ao clima de fraternidade do Natal e resolveu também pedir alguns presentes ao Papai Noel para 2026. Aqui não se trata de assumir um comportamento materialista, insensível e egoísta, mas sim sonhar com um mundo melhor para todos. Que a felicidade do nosso semelhante seja também a nossa felicidade. Anota aí, Papai Noel!
NO PRÓXIMO ANO A COLUNA QUER QUE...
- O povo brasileiro vote de forma livre, democrática e consciente;
- Em vez de armas, que a gente porte livros;
- Ninguém seja discriminado pela religião que professa;
- Ninguém beba antes de dirigir e dirija depois de beber;
- A preservação do meio ambiente não fique apenas nos discursos;
- O racismo seja repudiado, combatido e punido;
- As crianças tenham direito de ser crianças;
- Ninguém seja julgado e sofra violência por sua orientação sexual;
- Os estrangeiros e imigrantes sejam recebidos de forma fraterna;
- A violência diminua e seja combatida;
- As campanhas eleitorais sejam de alto nível;
- Não faltem alimentos na mesa de todos;
- A juventude tenha bons exemplos para se inspirar;
- O combate ao tráfico de drogas chegue aos grandes traficantes;
- Os pobres não sejam mais os “suspeitos de sempre”;
- O trabalhador tenha salários melhores e mais tempo de descanso;
- A saúde seja de qualidade e para todos;
- Os corruptos sejam punidos e devolvam o que roubaram;
- Os golpistas paguem pelo que fizeram (ou tentaram fazer);
- Os direitos humanos também sejam para os pobres;
- Haja emprego pleno com remuneração digna para os trabalhadores;
- Os empresários tenham segurança jurídica e incentivo para investir;
- Seja mais lucrativo empreender do que especular;
- A única guerra que exista seja contra a miséria e a fome;
- As redes sociais sejam exatamente isso - sociais;
- Na política, o oponente seja tratado como adversário, e não inimigo;
- Haja mais transparência no uso do dinheiro público (sem emendas Pix);
- As religiões não sejam um negócio e uma forma de enriquecimento;
- A vida seja a maior riqueza a ser conquistada;
- Ninguém tenha vergonha de dizer “eu te amo”.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.