Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

O que a Coluna Leonel Ximenes pede ao Papai Noel para 2026…

Aqui não se trata de assumir um comportamento materialista, insensível e egoísta, mas sim sonhar com um mundo melhor para todos

Vitória
Publicado em 24/12/2025 às 03h11
Papai Noel
Papai Noel lê a lista de presentes pedidos pela coluna . Crédito: Shutterstock

Coluna Leonel Ximenes não resistiu ao clima de fraternidade do Natal e resolveu também pedir alguns presentes ao Papai Noel para 2026. Aqui não se trata de assumir um comportamento materialista, insensível e egoísta, mas sim sonhar com um mundo melhor para todos. Que a felicidade do nosso semelhante seja também a nossa felicidade. Anota aí, Papai Noel!

NO PRÓXIMO ANO A COLUNA QUER QUE...

  1. O povo brasileiro vote de forma livre, democrática e consciente;
  2. Em vez de armas, que a gente porte livros;
  3. Ninguém seja discriminado pela religião que professa;
  4. Ninguém beba antes de dirigir e dirija depois de beber;
  5. A preservação do meio ambiente não fique apenas nos discursos;
  6. O racismo seja repudiado, combatido e punido;
  7. As crianças tenham direito de ser crianças;
  8. Ninguém seja julgado e sofra violência por sua orientação sexual;
  9. Os estrangeiros e imigrantes sejam recebidos de forma fraterna;
  10. A violência diminua e seja combatida;
  11. As campanhas eleitorais sejam de alto nível;
  12. Não faltem alimentos na mesa de todos;
  13. A juventude tenha bons exemplos para se inspirar;
  14. O combate ao tráfico de drogas chegue aos grandes traficantes;
  15. Os pobres não sejam mais os “suspeitos de sempre”;
  16. O trabalhador tenha salários melhores e mais tempo de descanso;
  17. A saúde seja de qualidade e para todos;
  18. Os corruptos sejam punidos e devolvam o que roubaram;
  19. Os golpistas paguem pelo que fizeram (ou tentaram fazer);
  20. Os direitos humanos também sejam para os pobres;
  21. Haja emprego pleno com remuneração digna para os trabalhadores;
  22. Os empresários tenham segurança jurídica e incentivo para investir;
  23. Seja mais lucrativo empreender do que especular;
  24. A única guerra que exista seja contra a miséria e a fome;
  25. As redes sociais sejam exatamente isso - sociais;
  26. Na política, o oponente seja tratado como adversário, e não inimigo;
  27. Haja mais transparência no uso do dinheiro público (sem emendas Pix);
  28. As religiões não sejam um negócio e uma forma de enriquecimento;
  29. A vida seja a maior riqueza a ser conquistada;
  30. Ninguém tenha vergonha de dizer “eu te amo”. 

