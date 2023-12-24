Papai Noel não sabe se vem ao ES: “Falta água e sobra poluição”

Aborrecido com o descaso com o meio ambiente, Papai Noel pode ser a grande ausência deste ano no ES Crédito: Freepik

O Bom Velhinho, em conversa com a coluna pelo zap, desabafa: “Minhas renas são muito sensíveis e não iriam aguentar tanta poluição ambiental, principalmente na Grande Vitória, e a escassez d’água. Os meus bichos e a população não merecem isso”, diz.

Sobre a água, o homem de vermelho (ele não é comunista, viu, Magno Malta?) reclama, com certa razão, que tanto o governo do Estado como a sociedade não cuidam desse bem natural como deveriam.

O Bom Velhinho argumenta que uma parte da população joga lixo nos rios, empresas despejam poluentes nos cursos d’água e muita gente, insensível, destrói a floresta, inclusive as matas ciliares, aquelas que beiram e protegem os rios.

Ecologista convicto e estudioso do meio ambiente, Papai Noel identifica nessas práticas a origem da escassez hídrica vivida pelo Espírito Santo, embora reconheça que, desta vez, o fenômeno El Niño também esteja contribuindo para a estiagem.

Cuidadoso com a criação, Papai Noel se diz muito preocupado também com a saúde dos seus animais, principalmente se eles forem expostos ao ar poluído da Grande Vitória. “Esse pó preto, ou pó de minério, como queiram, como alguém consegue conviver com tamanha poluição? Minhas renas certamente não conseguiriam. Teriam que usar máscara antipoluição, o que nem na pandemia de Covid foi necessário.”

Pragmático, o homem da barba branca se diz cansado de tanta propaganda, de tanta falação, e de poucos resultados no combate à poluição. “Sustentabilidade virou uma palavra bonita e fácil na boca de muita gente, embora nem sempre empresas e instituições adotem práticas verdadeiramente sustentáveis. Às vezes, é puro marketing”, reclama.

Bem, diante dessa situação constrangedora, a coluna, humildemente, pede a Papai Noel que reveja sua posição, se acalme e dê um voto de confiança ao Espírito Santo, em nome de todas as crianças do Estado.

Fala, Papai Noel!: “Tudo bem, vou pensar com carinho em nome das crianças capixabas. Mas vou avisando: gestor público que não combater de fato a poluição e a destruição dos nossos rios e demais cursos d’água não vai se reeleger em 2024 e nem em 2026”.