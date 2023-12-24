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Leonel Ximenes

Papai Noel não sabe se vem ao ES: “Falta água e sobra poluição”

Bom Velhinho critica a agressão ambiental, o descaso com a natureza, e se diz preocupado com a saúde das suas inseparáveis renas

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

24 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Aborrecido com o descaso com o meio ambiente, Papai Noel pode ser a grande ausência deste ano no ES
Aborrecido com o descaso com o meio ambiente, Papai Noel pode ser a grande ausência deste ano no ES Crédito: Freepik
Nem na pandemia ele deixou de vir. Mas desta vez Papai Noel ficou tão aborrecido que está ameaçando não aparecer no Espírito Santo para entregar os tradicionais presentes de Natal neste fim de 2023 - prefere mandar por um desses serviços de entrega expressa.
O Bom Velhinho, em conversa com a coluna pelo zap, desabafa: “Minhas renas são muito sensíveis e não iriam aguentar tanta poluição ambiental, principalmente na Grande Vitória, e a escassez d’água. Os meus bichos e a população não merecem isso”, diz.
Sobre a água, o homem de vermelho (ele não é comunista, viu, Magno Malta?) reclama, com certa razão, que tanto o governo do Estado como a sociedade não cuidam desse bem natural como deveriam.

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O Bom Velhinho argumenta que uma parte da população joga lixo nos rios, empresas despejam poluentes nos cursos d’água e muita gente, insensível, destrói a floresta, inclusive as matas ciliares, aquelas que beiram e protegem os rios.
Ecologista convicto e estudioso do meio ambiente, Papai Noel identifica nessas práticas a origem da escassez hídrica vivida pelo Espírito Santo, embora reconheça que, desta vez, o fenômeno El Niño também esteja contribuindo para a estiagem.
“Mas a gente não deve esperar apenas que a água caia do céu, é preciso fazer a gestão inteligente dos nossos recursos hídricos, reservar, preservar. Por que o governo do Estado só agora resolveu anunciar a construção de um grande reservatório de água para abastecer a Grande Vitória? O projeto não é de 2018? Por que só agora, meu Deus?”, indaga o homem da Lapônia.
Cuidadoso com a criação, Papai Noel se diz muito preocupado também com a saúde dos seus animais, principalmente se eles forem expostos ao ar poluído da Grande Vitória. “Esse pó preto, ou pó de minério, como queiram, como alguém consegue conviver com tamanha poluição? Minhas renas certamente não conseguiriam. Teriam que usar máscara antipoluição, o que nem na pandemia de Covid foi necessário.”
Pragmático, o homem da barba branca se diz cansado de tanta propaganda, de tanta falação, e de poucos resultados no combate à poluição. “Sustentabilidade virou uma palavra bonita e fácil na boca de muita gente, embora nem sempre empresas e instituições adotem práticas verdadeiramente sustentáveis. Às vezes, é puro marketing”, reclama.
Bem, diante dessa situação constrangedora, a coluna, humildemente, pede a Papai Noel que reveja sua posição, se acalme e dê um voto de confiança ao Espírito Santo, em nome de todas as crianças do Estado.

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Fala, Papai Noel!: “Tudo bem, vou pensar com carinho em nome das crianças capixabas. Mas vou avisando: gestor público que não combater de fato a poluição e a destruição dos nossos rios e demais cursos d’água não vai se reeleger em 2024 e nem em 2026”.
Em tempo: cuidado com praga de Papai Noel!
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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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