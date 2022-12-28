Nésio Fernandes é exonerado do governo do Estado

Na madrugada desta quarta-feira (28), o Diário Oficial do Estado trouxe o decreto, assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), de exoneração, “a pedido”, do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
estava afastado da gestão, de férias, desde meados do segundo turno da eleição.
Nésio, membro da direção nacional do PCdoB, saiu de férias em meio a rumores de que estaria desagradando aliados de Casagrande, principalmente alguns prefeitos. O secretário, além de sofrer preconceito por ser comunista (tem gente que tem medo), era criticado também por ser considerado “inacessível”.
Catarinense de nascimento, Nésio Fernandes estava radicado no Tocantins quando veio para o Espírito Santo, a convite de Casagrande. Ele teve uma atuação elogiada durante a condução da pandemia de Covid.
Esse desempenho o levou à presidência do Conass, o órgão nacional de representação dos secretários estaduais de Saúde.