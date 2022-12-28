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Leonel Ximenes

Nésio Fernandes é exonerado do governo do Estado

Secretário estadual da Saúde estava afastado, de férias, desde o segundo turno das eleições

Públicado em 

28 dez 2022 às 01:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde
Nésio Fernandes, ex-secretário estadual da Saúde Crédito: Vitor Jubini
Na madrugada desta quarta-feira (28), o Diário Oficial do Estado trouxe o decreto, assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), de exoneração, “a pedido”, do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estava afastado da gestão, de férias, desde meados do segundo turno da eleição.
A Sesa estava sendo comandada desde então por Tadeu Marino, de forma interina. O próximo secretário da pasta já foi anunciado por Casagrande: é o diretor hospitalar Miguel Paulo Duarte Neto.

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Nésio, membro da direção nacional do PCdoB, saiu de férias em meio a rumores de que estaria desagradando aliados de Casagrande, principalmente alguns prefeitos. O secretário, além de sofrer preconceito por ser comunista (tem gente que tem medo), era criticado também por ser considerado “inacessível”.

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Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde (Conass), o médico sanitarista formado em Cuba integrou a equipe de transição do presidente eleito Lula e está cotado para ocupar um cargo no Ministério da Saúde a partir do ano que vem.
O ato de exoneração de Nésio Fernandes publicado no Diário Oficial na madrugada desta quarta-feira (28)
O ato de exoneração de Nésio Fernandes publicado no Diário Oficial na madrugada desta quarta-feira (28) Crédito: Reprodução do Diário Oficial
Catarinense de nascimento, Nésio Fernandes estava radicado no Tocantins quando veio para o Espírito Santo, a convite de Casagrande. Ele teve uma atuação elogiada durante a condução da pandemia de Covid.
Esse desempenho o levou à presidência do Conass, o órgão nacional de representação dos secretários estaduais de Saúde.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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