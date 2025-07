Na disputa entre Washington e Cachoeiro, deu Ferração!

“Quero, com muita humildade, agradecer ao presidente dos Estados Unidos, que aliviou aqui a tensão no mercado do mármore e do granito”, afirmou Ferração em um vídeo em que aparece com as duas mãos no bolso, gesto típico de vencedores que não querem tripudiar sobre o adversário abatido (“Sou de Cachoeiro, mas nem por isso quero humilhar ninguém”, deve ter pensado Theodorico).