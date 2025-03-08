Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Músicos tocam para pacientes em UTI de hospital no ES

“Eles acabam reagindo de alguma forma, seja balançando o pé ou as mãos", constata um dos voluntários

Publicado em 08 de Março de 2025 às 03:12

Públicado em 

08 mar 2025 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Violonista toca para paciente internado na UTI do Hospital Geral de Linhares (HGL)
Violonista toca para paciente internado na UTI do Hospital Geral de Linhares Crédito: Felipe Reis
Mais música, mais saúde, mais vida. Um grupo de voluntários tem utilizado a música como aliada na recuperação de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL).
A iniciativa ocorre pelo menos duas vezes por semana e visa ajudar na recuperação tanto física quanto emocional dos pacientes e tem como objetivo concreto aliviar sintomas como dor e ansiedade, trazendo mais conforto durante o tratamento.
O projeto, que já existe há três anos, permite que os pacientes escolham as músicas que desejam ouvir. Para os pacientes intubados, os familiares escolhem as músicas da semana.

Veja Também

Quatro hospitais do ES estão entre os melhores do mundo

O voo de galinha da Azul em Linhares: o governo do Estado e os bastidores

“Eles acabam reagindo de alguma forma, seja balançando o pé ou as mãos. A música muda todo o ambiente e traz outro astral”, constata Jean Paulo de Barros, um dos voluntários que tocam para os pacientes.
A equipe médica também percebe os benefícios, destacando que a música proporciona uma sensação de tranquilidade e contribui para a melhora dos pacientes. A enfermeira Bernadete Maria Ardisson, coordenadora geral da UTI do HGL, afirma que a música facilita a cura, proporcionando momentos de alívio e melhora no tratamento.
“De um dia para outro, percebemos uma melhora acentuada desses pacientes. A música ajuda na cura”, explica Bernadete.
O projeto está dando tão certo que deverá ser expandido para outras alas do hospital, mas isso depende do aumento do número de voluntários. “A expectativa é de que mais músicos se juntem à causa, ajudando a estender os benefícios da música para todos os internados no HGL”, ressaltou a assistente social Valdineia Amorim.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Transporte gratuito da Vale: trabalhadores sofrem derrota na Justiça

Site escolhe “3 praias imperdíveis” do ES. Nenhuma na Grande Vitória

A terra do Rei também é terra de bispos no Espírito Santo

Prefeito quer bondinho turístico de R$ 20 milhões no ES

Mansão centenária (e milionária) está à venda em Vila Velha

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Música Saúde Unidade de Terapia Intensiva (uti)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados