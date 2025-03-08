Músicos tocam para pacientes em UTI de hospital no ES

Violonista toca para paciente internado na UTI do Hospital Geral de Linhares Crédito: Felipe Reis

Mais música, mais saúde, mais vida. Um grupo de voluntários tem utilizado a música como aliada na recuperação de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL).

A iniciativa ocorre pelo menos duas vezes por semana e visa ajudar na recuperação tanto física quanto emocional dos pacientes e tem como objetivo concreto aliviar sintomas como dor e ansiedade, trazendo mais conforto durante o tratamento.

O projeto, que já existe há três anos, permite que os pacientes escolham as músicas que desejam ouvir. Para os pacientes intubados, os familiares escolhem as músicas da semana.

“Eles acabam reagindo de alguma forma, seja balançando o pé ou as mãos. A música muda todo o ambiente e traz outro astral”, constata Jean Paulo de Barros, um dos voluntários que tocam para os pacientes.

A equipe médica também percebe os benefícios, destacando que a música proporciona uma sensação de tranquilidade e contribui para a melhora dos pacientes. A enfermeira Bernadete Maria Ardisson, coordenadora geral da UTI do HGL, afirma que a música facilita a cura, proporcionando momentos de alívio e melhora no tratamento.

“De um dia para outro, percebemos uma melhora acentuada desses pacientes. A música ajuda na cura”, explica Bernadete.