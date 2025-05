Museu histórico no ES abre as portas para modinhas do século 18

A história e a música brasileira têm um encontro marcado neste sábado (31), a partir das 14h30, no Museu Solar Monjardim, em Vitória. No belíssimo casarão será realizado o concerto (gratuito) imersivo e intimista que transportará o público ao universo sonoro do período colonial brasileiro.



O programa é inteiramente dedicado às modinhas compostas no final do século 18 (mesmo período da construção do casarão), com obras de autoria anônima, mas amplamente atribuídas a Domingos Caldas Barbosa, figura de destaque na formação da identidade musical brasileira.