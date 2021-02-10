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Leonel Ximenes

Moradores e PM criam cerco de segurança num dos maiores bairros de Vitória

Aumento das ocorrências de roubo e furto em Jardim da Penha está mobilizando a comunidade, que usa a tecnologia para combater a criminalidade

Públicado em 

10 fev 2021 às 13:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Militar no bairro Jardim da Penha
Policiais militares observam o movimento em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
O aumento da criminalidade está mobilizando moradores de Jardim da Penha e a Polícia Militar, que se uniram para criar um cerco comunitário de segurança na região. O objetivo é diminuir as ocorrências de roubos e furtos em um dos maiores bairros de Vitória, principalmente contra o patrimônio e o comércio local. Farmácias, por exemplo, são alvo constante dos bandidos.
Ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas para coibir as ocorrências criminais em Jardim da Penha. Inclui desde a criação de um grupo de WhatsApp reunindo moradores que foram qualificados para participar do cerco de segurança, policiais e Inteligência da Polícia Militar até um aplicativo, chamado Rede Comunidade Segura, já utilizado, por exemplo, em Jardim Camburi.
Desenvolvido por Dárcio Bracarense, coordenador de segurança da Associação dos Moradores de Jardim da Penha (Amjap), o aplicativo (por enquanto só funciona no Android), que está conectado ao destacamento da PM no bairro (12ª CIA), permite que a comunidade denuncie rapidamente situações de potencial perigo para a segurança e também o utilize em situações de emergência, como as de saúde, por exemplo.

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Em ofício enviado em 22 de janeiro ao novo secretário municipal de Segurança, Ícaro Ruginski, a Coordenação de Segurança da Amjap afirma que Jardim da Penha é o bairro que mais tem idosos em Vitória e convive com vários problemas de insegurança.
Entre as ocorrências criminais mais comuns, segundo a associação, estão agressões, achaques, roubo de celulares, prática de sexo em público, consumo de drogas e depredação do patrimônio público e privado.
O major Gustavo, responsável pelo policiamento da parte continental de Vitória, explica como funcionará a parceria entre moradores e policiais: “Vamos criar um grupo capitaneado e coordenado pela Associação de Moradores de Jardim da Penha, para que a gente possa trocar informações diariamente e aumentar o monitoramento das circunstâncias e pessoas no bairro”.
Segundo o oficial, as informações dos moradores serão fundamentais para a ação da Polícia Militar contra os criminosos: “Aquele morador que identificar algo estranho que fuja ao padrão e à normalidade terá um link direto com a PM neste grupo. Vamos trocar informações e fechar o cerco contra essas pessoas que estão se aproveitando dos moradores, comerciantes e trabalhadores em Jardim da Penha”, prometeu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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