Após perseguição, polícia recupera carro roubado em Jardim da Penha

O carro foi roubado na última segunda e recuperado pela polícia nesta terça-feira (10) após uma perseguição em Vitória Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Cerco Inteligente de Segurança existente na Capital apontou que havia algum tipo de restrição em relação ao veículo. Após uma perseguição por ruas e avenidas de Vitória , a polícia conseguiu recuperar um carro roubado na noite desta terça-feira (10) e três pessoas foram detidas. Quando passava pela região de Maruípe, oexistente na Capital apontou que havia algum tipo de restrição em relação ao veículo.

Polícia Militar , com as informações já em mãos, montou um cerco na Praça de Jucutuquara à espera do Ford Fiesta. Ao passar pelo local, o motorista não parou e foi iniciada uma perseguição, que se prolongou por alguns quilômetros.

O veículo só foi interceptado quando passava pela Curva do Saldanha, no Forte São João. Na verificação, os policiais descobriram que o carro era roubado e estava com a placa clonada e os três ocupantes estavam de posse de uma réplica de arma de fogo. Dois homens, sendo um de 23 e outro de 19 anos, e um menor de idade de 17 foram detidos. O trio e o simulacro foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

Com o trio, a polícia apreendeu uma arma falsa similar a um revólver Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Um motoboy reconheceu o veículo como sendo de uma amiga, informando que havia sido roubado na última segunda-feira (9), no bairro Jardim da Penha. Ele viu o Ford Fiesta parado com os policiais e parou para averiguar se a placa era a mesma do carro da amiga. Ao ser informado que a placa era clonada, ele mostrou a original e comunicou a proprietária do veículo para identificar o carro.

A irmã da dona do automóvel foi ao ponto da abordagem e reconheceu o veículo como sendo da familiar.