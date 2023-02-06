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Leonel

Moradora é impedida de entrar em seu próprio apartamento no ES

Condomínio acabou sendo condenado pela Justiça por danos morais à mulher, que também pediu medida protetiva de urgência

Públicado em 

06 fev 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A vítima relatou à Justiça que teria necessitado do auxílio da Polícia Militar para acessar a residência
A vítima relatou à Justiça que teria necessitado do auxílio da Polícia Militar para acessar a residência Crédito: Divulgação
Uma moradora da Serra entrou com uma ação na Justiça, ganhou e será indenizada por um condomínio, em R$ 7 mil, por ela ter sido impedida de entrar em seu próprio apartamento. A decisão, a título de danos morais, é da juíza da 3° Vara Cível do município.
A mulher relatou no processo judicial que morava com o ex-marido no imóvel e depois da separação amigável, teria autorizado a entrada dele para a retirada de seus pertences. Foi aí que tudo começou a se complicar.
De acordo com os autos, os conflitos começaram após o ex-marido ter conhecimento do novo relacionamento da requerente. Segundo ela, ele teria entrado em contato com o síndico do condomínio, que é seu amigo, solicitando que o administrador da edificação impedisse o acesso da moradora ao imóvel.

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A vítima relatou à Justiça que teria necessitado do auxílio da Polícia Militar para acessar a residência e, quando entrou, percebeu que a sua casa estava com a porta arrombada e que muitos de seus pertences pessoais não estavam mais lá. No decorrer dos fatos, a mulher teria ainda entrado com o pedido de uma medida protetiva de urgência.
Ao analisar os autos, a magistrada da Serra entendeu que diante dos aborrecimentos vivenciados, houve violação à honra subjetiva e objetiva da autora da ação e condenou o condomínio ao pagamento de R$ 7 mil, referentes aos danos morais sofridos pela mulher.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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