Modelo de smartphone vende R$ 4,7 milhões na Black Friday no ES

Clientes observam vitrine de loja durante a Black Friday no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Um único aparelho de smartphone, da marca Motorola, apresentou vendas totais de R$ 4,7 milhões durante a Black Friday , segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) . Não foi um caso isolado de sucesso da megapromoção do comércio no Espírito Santo, realizada no final de novembro: o volume total de transações representou aumento de 54% em relação às vendas da Black Friday do ano passado.

De acordo com os números apurados pela coluna, no ES, durante o dia especial de promoções, foram feitas operações de venda que totalizaram R$ 741 milhões, sendo R$ 394 milhões (53,17%) referentes ao comércio presencial e R$ 347 milhões (46,83%) ao e-commerce.

Os dados da Sefaz apontam que produtos alimentícios também tiveram destaque nesta edição da Black Friday. Foram mais de R$ 6 milhões gastos em diversos rótulos de cervejas, além de vendas de leite, arroz, chocolates e óleo de soja, entre outros produtos.

Os produtos eletrônicos mais vendidos no comércio de rua foram os televisores. Um modelo de 55 polegadas apresentou R$ 695 mil em vendas.

“O volume transacionado durante a Black Friday, neste ano, foi representativo por dois motivos principais: o primeiro é o aumento de 54% nas vendas do e-commerce – no ano passado, foram R$ 225 milhões –, muito superior à inflação do período. Logo, podemos dizer que houve aumento real nas vendas. O segundo ponto é que essa data foi muito boa também em 2020, quando houve a vigência do auxílio emergencial, ou seja, a comparação já se deu sobre uma base forte”, analisou o gerente de Atendimento ao Contribuinte da Sefaz, Augusto Dibai.

Em pelo menos dois segmentos importantes, o comércio digital mostrou sua força. “Nos casos de eletrônicos ou linha branca, observamos que o e-commerce congrega o maior volume de vendas”, acrescentou o auditor fiscal e subgerente de Setores Econômicos da Secretaria da Fazenda, Lucas Calvi de Souza.