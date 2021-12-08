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Leonel Ximenes

Modelo de smartphone vende R$ 4,7 milhões na Black Friday no ES

Vendas deste ano, na megapromoção, foram 54% superiores às do ano passado no comércio do Espírito Santo

Públicado em 

08 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Movimentação de clientes durante a Black Friday no Shopping Vitória, em Vitória
Clientes observam vitrine de loja durante a Black Friday no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Um único aparelho de smartphone, da marca Motorola, apresentou vendas totais de R$ 4,7 milhões durante a Black Friday, segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Não foi um caso isolado de sucesso da megapromoção do comércio no Espírito Santo, realizada no final de novembro: o volume total de transações representou aumento de 54% em relação às vendas da Black Friday do ano passado.
De acordo com os números apurados pela coluna, no ES, durante o dia especial de promoções, foram feitas operações de venda que totalizaram R$ 741 milhões, sendo R$ 394 milhões (53,17%) referentes ao comércio presencial e R$ 347 milhões (46,83%) ao e-commerce.
Os dados da Sefaz apontam que produtos alimentícios também tiveram destaque nesta edição da Black Friday. Foram mais de R$ 6 milhões gastos em diversos rótulos de cervejas, além de vendas de leite, arroz, chocolates e óleo de soja, entre outros produtos.
Os produtos eletrônicos mais vendidos no comércio de rua foram os televisores. Um modelo de 55 polegadas apresentou R$ 695 mil em vendas.

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“O volume transacionado durante a Black Friday, neste ano, foi representativo por dois motivos principais: o primeiro é o aumento de 54% nas vendas do e-commerce – no ano passado, foram R$ 225 milhões –, muito superior à inflação do período. Logo, podemos dizer que houve aumento real nas vendas. O segundo ponto é que essa data foi muito boa também em 2020, quando houve a vigência do auxílio emergencial, ou seja, a comparação já se deu sobre uma base forte”, analisou o gerente de Atendimento ao Contribuinte da Sefaz, Augusto Dibai.
Em pelo menos dois segmentos importantes, o comércio digital mostrou sua força. “Nos casos de eletrônicos ou linha branca, observamos que o e-commerce congrega o maior volume de vendas”, acrescentou o auditor fiscal e subgerente de Setores Econômicos da Secretaria da Fazenda, Lucas Calvi de Souza.

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Nesta Black Friday, realizada entre 26 e 27 de novembro, a Sefaz analisou vendas no comércio de rua do Espírito Santo e também vendas on-line para consumidores localizados em municípios capixabas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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