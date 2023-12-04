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Leonel Ximenes

Meneguelli vai pedir anulação da sessão que aumentou ICMS no ES

Deputado alega que seu voto foi computado como favorável ao projeto do governo do Estado apesar de ele estar ausente do plenário

Públicado em 

04 dez 2023 às 10:59
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Meneguelli:
Meneguelli: "A Assembleia Legislativa não pode se comportar como mera sucursal do Palácio Anchieta” Crédito: Divulgação
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) anunciou na manhã desta segunda-feira (4) que vai pedir ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), que anule a sessão que aprovou o aumento da alíquota do ICMS no Espírito Santo.
“Faltou transparência na votação”, afirma Meneguelli, cujo voto foi computado favoravelmente à matéria do governo do Estado apesar de ele estar fora do plenário no momento em que o projeto foi submetido aos parlamentares.
O projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e 13 contrários. Apenas a deputada Iriny Lopes (PT) estava ausente no momento da votação. E o presidente da Casa, Marcelo Santos, não vota, de acordo com o regimento.
Meneguelli diz que se ausentou do plenário, pelo tempo de um minuto e meio, para ir ao banheiro, e nesse ínterim o polêmico projeto de aumento do imposto foi colocado em votação.
“Teve deputado que me contou que votou contra, mas seu voto não foi computado. Faltou transparência, a votação foi muito rápida de um projeto tão importante e que merecia ampla discussão. Não fugi, fui apenas ao banheiro por necessidade fisiológica, o que agora acontece comigo constantemente após a cirurgia que fiz no intestino.”
O ex-prefeito de Colatina diz que vai pedir a anulação da sessão e que a votação agora seja nominal, para que não pairem dúvidas sobre o posicionamento de cada parlamentar.
“A votação foi simbólica e sem transparência. A meu ver, não é correto contar como voto favorável o deputado que registrou presença na sessão. A Assembleia Legislativa não pode se comportar como mera sucursal do Palácio Anchieta”, afirma Meneguelli.

O PROJETO DE AUMENTO E A VOTAÇÃO

Em votação apertada, a Assembleia aprovou, na última segunda-feira (27),  o projeto do governo do Estado que aumenta a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 19,5%.  O governador Casagrande (PSB) argumentou que o aumento é necessário para minimizar os impactos com a reforma tributária no Espírito Santo.

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O Projeto de Lei 954/2023 foi enviado em regime de urgência para o Legislativo. Foi protocolado na sexta-feira (24) e já entrou na pauta na segunda. Isso ocorreu porque, para a medida passar a valer em 2024, precisava ser avaliada pelos deputados ainda em 2023.
Durante a sessão de segunda-feira (27), a proposta foi primeiro aprovada nas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças, já com placares apertados. Na de CCJ, passou por 4 a 3 e, na de Finanças, por 6 a 3. Ao ser apreciado no plenário, o projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e 13 contrários.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Colatina Marcelo Santos Governo do ES ICMS Sérgio Meneguelli
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