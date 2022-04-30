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Leonel Ximenes

Mais uma praga que não larga o Espírito Santo

Quase 35% dos contágios foram registrados neste mês de abril; é o recorde do ano

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 02:12

Públicado em 

30 abr 2022 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika
Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Agência Brasil
Se a pandemia da Covid-19 está tendo redução no Espírito Santo, a dengue, por sua vez, está em momento de alta. Somente em abril, contando do dia 3 até o dia 23, foram 1.801 casos do total de 5.173 registrados em 2022.
Isso quer dizer que quase 35% dos contágios aconteceram neste mês, que tem sido marcado por forte calor, mesmo com a chegada do outono.
As cidades que estão tendo maior incidência são Pinheiros, Jaguaré, São Gabriel da Palha e Muniz Freire.

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Vale a pena, então, lembrar dos cuidados básicos para evitar que o mosquito se prolifere. - Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado; tirar água dos pratos de plantas; colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água; manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas; escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Espírito Santo é muito bom para sofrer com tantas pragas. Valei-me!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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