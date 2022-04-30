Mais uma praga que não larga o Espírito Santo

Se a pandemia da Covid-19
está tendo redução no Espírito Santo, a dengue
, por sua vez, está em momento de alta. Somente em abril, contando do dia 3 até o dia 23, foram 1.801 casos do total de 5.173 registrados em 2022.
As cidades que estão tendo maior incidência são Pinheiros
, Jaguaré, São Gabriel da Palha e Muniz Freire.
Vale a pena, então, lembrar dos cuidados básicos para evitar que o mosquito se prolifere. - Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado; tirar água dos pratos de plantas; colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água; manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas; escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.