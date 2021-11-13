Poucas&Boas: ES tem mais que o dobro de casos de dengue do RJ

Caixa d'água destampada, um potencial foco de dengue Crédito: Ricardo Medeiros

Claro que as atenções estão todas voltadas para a Covid , mas uma velha e conhecida doença continua causando estragos entre nós - a dengue. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde: no Espírito Santo foram registrados, de 3 de janeiro a 23 de outubro deste ano, 7.920 casos de dengue. Já no Rio de Janeiro, foram 2.712. A quantidade no ES chega ser maior até que a do Amazonas, Estado localizado numa área densamente tropical, que contabilizou 7.704 ocorrências.

CASAGRANDE COM OS GUERINOS

Neste sábado (13), Casagrande vai a Colatina, do prefeito Guerino Balestrassi (PSC), para, dentre diversas ações, anunciar ordem de serviço de macrodrenagem e de pavimentação de estradas. Já na segunda-feira (15), feriado da Proclamação da República, será o dia de o socialista visitar a terra de Guerino Zanon (MDB), prefeito de Linhares e provável pré-candidato ao governo.

E O ANFITRIÃO?

Por lá, serão anunciadas ordem de serviço para pavimentação de estrada ligando Regência à Vila do Riacho, além de recursos para educação e assistência social. Será que Zanon estará presente?

NOVELA SEM FIM

Quando virá mesmo o ministro Tarcísio Freitas a Colatina, para anunciar as obras na BR-259?

AUSÊNCIA ILUSTRE

O governador Casagrande enviou a vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) para representá-lo nas agendas externas com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

ESTELIONATOS EM ALTA

Vila Velha e Vitória lideram a quantidade de ocorrências de estelionato/fraude no Espírito Santo. De janeiro a outubro, foram 4.736 registros na cidade canela-verde e outros 4.700 na Capital.

CAIXA GORDO

Desde julho que o faturamento mensal com o estacionamento rotativo, em Vitória, tem se mantido acima dos R$ 200 mil. Os valores, entre julho e outubro, têm variado entre R$ 215 mil e R$ 249 mil.

A QUARTA QUE ACABA EM PIZZA

Estabelecimento, na Praia do Canto, em Vitória, tem ficado cheio às quartas-feiras, por causa da promoção que faz com as pizzas. As redondas, de origem italiana, têm valor especial de R$ 19,90 naquele dia.

HISTÓRIA DE CARIACICA

O projeto Museu da Fotografia Documental de Cariacica reúne imagens históricas da cidade. Os registros foram compilados de diversos acervos. Tudo pode ser conferido no site: Patrimônio Fotográfico de Cariacica

MATERNIDADE PRECOCE

Meninas na faixa etária de 0 a 14 anos, de acordo com o Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, têm dado à luz a cada 36 horas, em média, no Espírito Santo. O painel da pasta engloba informações atualizadas entre o período de janeiro e maio. Neste intervalo, foram registrados 99 partos das crianças e das adolescentes, havendo uma média de um procedimento a cada um dia e meio.

PF NA ATIVA

De janeiro a abril, foram instaurados 245 inquéritos policiais pela Polícia Federal no Espírito Santo, segundo o governo federal. Há quem aposte que este número subiu muito desde que o delegado Eugênio Ricas assumiu a Superintendência da PF, em agosto.

TERCEIRA PONTE 10 MILHÕES

Um total de 10.319.358 de veículos já passou pela Terceira Ponte no período de janeiro a setembro deste ano. O faturamento com o pedágio foi da ordem de R$ 21.624.148,70.

ENCONTRO CHEIO DE ENERGIA

No próximo dia 24 será realizada a 12ª Fenergia – Feira e Fórum de Energia, que este ano tem como tema “O Espírito Santo na Transição Energética”. O evento promete debater os acordos realizados na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26). Será no Centro de Convenções de Vitória, das 8h30 às 16h10.

VIAGEM AO PATRIMÔNIO DO ESTADO

Neste sábado (13), a doutora em História Mirela Morgante estreia seu e-book infantil “Descobrindo o patrimônio cultural capixaba”. A obra, feita com recursos da Lei Aldir Blanc, aborda a temática dos patrimônios materiais e imateriais existentes no ES, de forma lúdica e instigante, por meio de dois personagens: os irmãos Iara e Iuri.

Folia de Reis, uma das ilustrações que estão no livro “Descobrindo o patrimônio cultural capixaba” Crédito: Divulgação

VIAGEM AO PATRIMÔNIO DO ESTADO 2

Eles guiam o leitor na explicação do assunto e mostram os patrimônios culturais capixabas reconhecidos pelo Iphan. É possível fazer o download gratuitamente no link, a partir da data do lançamento: Mirela Morgante

FALTA REGULAMENTO

Leitora da coluna observa que muitas modalidades de esporte estão sendo praticadas na areia da Praia de Camburi, o que ela considera positivo. Mas ela reclama que está faltando um certo ordenamento, com a delimitação clara dos espaços onde essas atividades esportivas podem ser praticadas sem que prejudiquem os banhistas e demais pessoas que circulam pela orla de Vitória.

ALÔ, ELEITOR!