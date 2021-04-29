Lula recebe Contarato para convidá-lo a ser candidato a governador pelo PT

Está marcada para a semana que vem, em Brasília, uma reunião entre o ex-presidente Lula
e o senador Fabiano Contarato
(Rede-ES). Na pauta, um convite do líder petista para que o capixaba entre no PT e até dispute o governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores no ano que vem. O dia e horário do encontro ainda não foram definidos.
Como a coluna mostrou em primeira mão
, Contarato já decidiu que vai deixar a Rede em busca de uma legenda que lhe dê mais visibilidade política no cenário estadual e até nacional. O senador chegou a ouvir apelos da ex-senadora Marina Silva para que continue no partido, mas a decisão, segundo o parlamentar capixaba, já está tomada e ele vai mudar de partido.
Apesar da disposição de Lula para convidar Contarato, o senador do ES ainda não decidiu seu futuro partidário. “Irei ouvir mais do que falar”, adianta o representante capixaba, que, entretanto, não descarta disputar o Palácio Anchieta em 2022.
“Se essa for a decisão [pela candidatura] de um partido que eu vier a me filiar e os dirigentes acharem que meu nome seja uma opção, ‘verás que um filho teu não foge à luta’”, brinca o senador, mostrando que está disposto a encarar a disputa majoritária no ano que vem. E complementa: “Sou um bom soldado: faço o que o partido achar melhor na construção de um projeto de governo para o Espírito Santo
”.
O senador afirma que sua opção partidária será por uma legenda considerada “progressista”. Ele já foi sondado, por exemplo, por partidos como PSB, PDT, PCdoB e PSOL, mas não revela neste momento sua escolha. “Estou avaliando alguns partidos”, despista.