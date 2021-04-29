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Leonel Ximenes

Lula recebe Contarato para convidá-lo a ser candidato a governador pelo PT

Reunião está marcada para semana que vem, em Brasília; parlamentar capixaba ainda não definiu a qual partido vai se filiar

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

29 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Lula para Contarato: filiação e candidatura ao Palácio Anchieta em 2022
Lula para Contarato: filiação e candidatura ao Palácio Anchieta em 2022 Crédito: Amarildo
Está marcada para a semana que vem, em Brasília, uma reunião entre o ex-presidente Lula e o senador Fabiano Contarato (Rede-ES). Na pauta, um convite do líder petista para que o capixaba entre no PT e até dispute o governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores no ano que vem. O dia e horário do encontro ainda não foram definidos. 
Como a coluna mostrou em primeira mão, Contarato já decidiu que vai deixar a Rede em busca de uma legenda que lhe dê mais visibilidade política no cenário estadual e até nacional. O senador chegou a ouvir apelos da ex-senadora Marina Silva para que continue no partido, mas a decisão, segundo o parlamentar capixaba, já está tomada e ele vai mudar de partido.
Apesar da disposição de Lula para convidar Contarato, o senador do ES ainda não decidiu seu futuro partidário. “Irei ouvir mais do que falar”, adianta o representante capixaba, que, entretanto, não descarta disputar o Palácio Anchieta em 2022.

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“Se essa for a decisão [pela candidatura] de um partido que eu vier a me filiar e os dirigentes acharem que meu nome seja uma opção, ‘verás que um filho teu não foge à luta’”, brinca o senador, mostrando que está disposto a encarar a disputa majoritária no ano que vem. E complementa: “Sou um bom soldado: faço o que o partido achar melhor na construção de um projeto de governo para o Espírito Santo”.
O senador afirma que sua opção partidária será por uma legenda considerada “progressista”. Ele já foi sondado, por exemplo, por partidos como PSB, PDT, PCdoB e PSOL, mas não revela neste momento sua escolha. “Estou avaliando alguns partidos”, despista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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