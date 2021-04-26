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Polêmica

Regina Duarte terá que se retratar com Lula por fake news sobre dona Marisa

Ex-secretária tinha compartilhado que foram encontrados R$ 256 milhões nas contas da ex-primeira dama; dados foram desmentidos

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:18
A atriz Regina Duarte em posse como secretária de Cultura do governo Bolsonaro
A atriz Regina Duarte em posse como secretária de Cultura do governo Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a atriz e ex-secretária da Cultura Regina Duarte a publicar em seu Instagram uma nota de retratação por ter compartilhado que foram encontrados R$ 256 milhões nas contas da ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva.
Os dados foram desmentidos o saldo, na verdade, era de R$ 26 mil. A diferença de valores surgiu depois que um juiz confundiu a quantia que Marisa tinha aplicados em CDBs com debêntures de outra natureza. Ele questionou a defesa e, antes mesmo do esclarecimento, as redes bolsonaristas passaram a divulgar o valor errado.
Na sentença, o juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros afirma que Regina Duarte disseminou fake news a respeito do patrimônio de Marisa Letícia após ter sido "induzida a erro justificável". Ele pondera, no entanto, que as postagens da atriz são acessíveis às mais diversas pessoas considerando que "a ré é artista pública, conhecida nacional e internacionalmente, e, à época dos fatos, ainda exercia relevante função na Secretaria de Cultura".
"A publicação de sentença reconhecendo que a informação anterior foi um erro é forma de minorar a repercussão negativa outrora impingida à família do ex-presidente Lula", segue o juiz, que negou o pedido de indenização por danos morais.
A família de Lula também processa o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por postagem com dados errados sobre o patrimônio de Marisa Letícia.

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