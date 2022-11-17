Megaleilão em Vitória tem ações da Vale, refrigerante e até imóvel em SP

Além dos tradicionais imóveis dos mais variados tipos, o leilão que a Justiça Federal de Vitória realizará no próximo dia 22 tem um item curioso: ações da Vale
, uma das mais tradicionais e cobiçadas estrelas da Bolsa de Valores
de São Paulo, no valor total de R$ 14,3 mil, mas que será ofertada com 50% de desconto.
No pregão, que será realizado pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, às 16h, no site www.hdleiloes.com.br
, serão ofertados mais de 120 lotes. Entre eles, um apartamento com vaga de garagem, na Mata da Praia, em Vitória, com vista lateral para o mar. Este imóvel, , avaliado por R$ 45 mil, poderá ser arrematado por R$ 225 mil com pagamento parcelado em até 30 vezes.
Já em Guarapari
está sendo ofertado um apartamento na Praia do Morro avaliado em R$ 250 mil, mas que pode ser comprado por R$ 125 mil com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes e entrada de 25%.
O leilão da Justiça Federal também tem um lote com três edificações e terreno de aproximadamente 2,4 mil metros quadrados, no Bairro São Sebastião, em Carapina, na Serra, próximo ao antigo Aeroporto de Vitória
. O imóvel está avaliado em pouco mais de R$ 4,9 milhões, com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes.
Poderão ser arrematados, ainda, um galpão de três andares com terreno em Colatina (avaliado em R$ 2,9 milhões, mas com desconto de 50%), chácara em Cariacica (R$ 3,6 milhões com desconto de 50%) e edificação e terreno no bairro de Pinheiros (SP), avaliados em pouco mais de R$ 2,2 milhões com desconto de 50% e parcelamento no pagamento.
Integram os mais de 120 lotes que vão a pregão móveis, imóveis, automóveis e embrulhadeiras de filme, entre outros bens. Mais de 40 são imóveis localizados nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Linhares, João Neiva, Guarapari, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de imóveis localizados em São Paulo (SP)
e Campos dos Goytacazes (RJ).
Outro item curioso do leilão são 84 fardos de refrigerante UAI de 2 litros, contendo seis unidades (cada), avaliado em pouco mais de R$ 2,5 mi, mas que poderá ser arrematado pela metade do valor.
Para participação e oferta de lances eletrônicos os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.hdleiloes.com.br
em até 24 horas antes do leilão. Mais informações pelo telefone 0800-707-9339.