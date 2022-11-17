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Leonel Ximenes

Megaleilão em Vitória tem ações da Vale, refrigerante e até imóvel em SP

Pregão da Justiça Federal, que será realizado no dia 22, tem mais de 120 lotes

Públicado em 

17 nov 2022 às 12:43
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ações da Vale na Bolsa de Valores também fazem parte do leilão da Justiça Federal de Vitória
Ações da Vale na Bolsa de Valores também fazem parte do leilão da Justiça Federal de Vitória Crédito: Divulgação
Além dos tradicionais imóveis dos mais variados tipos, o leilão que a Justiça Federal de Vitória realizará no próximo dia 22 tem um item curioso: ações da Vale, uma das mais tradicionais e cobiçadas estrelas da Bolsa de Valores de São Paulo, no valor total de R$ 14,3 mil, mas que será ofertada com 50% de desconto.
No pregão, que será realizado pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, às 16h, no site www.hdleiloes.com.br, serão ofertados mais de 120 lotes. Entre eles, um apartamento com vaga de garagem, na Mata da Praia, em Vitória, com vista lateral para o mar. Este imóvel, , avaliado por R$ 45 mil, poderá ser arrematado por R$ 225 mil com pagamento parcelado em até 30 vezes.
Já em Guarapari está sendo ofertado um apartamento na Praia do Morro avaliado em R$ 250 mil, mas que pode ser comprado por R$ 125 mil com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes e entrada de 25%.

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O leilão da Justiça Federal também tem um lote com três edificações e terreno de aproximadamente 2,4 mil metros quadrados, no Bairro São Sebastião, em Carapina, na Serra, próximo ao antigo Aeroporto de Vitória. O imóvel está avaliado em pouco mais de R$ 4,9 milhões, com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes.
Poderão ser arrematados, ainda, um galpão de três andares com terreno em Colatina (avaliado em R$ 2,9 milhões, mas com desconto de 50%), chácara em Cariacica (R$ 3,6 milhões com desconto de 50%) e edificação e terreno no bairro de Pinheiros (SP), avaliados em pouco mais de R$ 2,2 milhões com desconto de 50% e parcelamento no pagamento.
Integram os mais de 120 lotes que vão a pregão móveis, imóveis, automóveis e embrulhadeiras de filme, entre outros bens. Mais de 40 são imóveis localizados nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Linhares, João Neiva, Guarapari, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de imóveis localizados em São Paulo (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ).

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Outro item curioso do leilão são 84 fardos de refrigerante UAI de 2 litros, contendo seis unidades (cada), avaliado em pouco mais de R$ 2,5 mi, mas que poderá ser arrematado pela metade do valor.
Para participação e oferta de lances eletrônicos os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.hdleiloes.com.br em até 24 horas antes do leilão. Mais informações pelo telefone 0800-707-9339.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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