A Secretaria de Saúde de Cariacica e o futuro de Nésio Fernandes

Um mês e meio após o primeiro turno das eleições
, o troca-troca no mercado político já começou. A enfermeira Roberta Goltara, que até a última sexta-feira (11) era secretária de Saúde de Cariacica, agora foi designada para ocupar a direção do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.
A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Estado. A enfermeira substitui Danilo Cardoso Ourique no posto no hospital. Carlos Roberto Martins assume interinamente o cargo de secretário de Saúde de Cariacica.
Nos bastidores há quem afirme que se Nésio Fernandes não reassumir o cargo, pode ocupar a mesma pasta em Cariacica, mudança que por enquanto é negada pelo prefeito Euclério Sampaio
(União Brasil). Aliás, Nésio, em férias da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desde o início do 2º turno, é morador de Cariacica.
Vale lembrar que Euclério é parceiro de primeira hora de Renato Casagrande
(PSB), que por sua vez tem muita confiança em Nésio Fernandes. O titular da Sesa, segundo a coluna apurou, está na mira de alguns prefeitos aliados do governador. Eles pressionam para que o militante do PCdoB não volte para a Secretaria Estadual da Saúde.
Outra saída possível para o titular da Sesa
é fazer parte da equipe do presidente Lula (PT) no futuro governo. Nésio Fernandes, por sinal, ocupa atualmente o estratégico cargo de presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), entidade que teve papel fundamental durante a pandemia de Covid-19, muitas vezes confrontando o presidente Jair Bolsonaro (PL), um negacionista assumido.
Não obstante seus reconhecidos méritos técnicos em Saúde Pública, Nésio poderia ser beneficiado com uma indicação oficial do seu partido, o PCdoB, para compor o governo petista a partir do ano que vem. O secretário estadual da Saúde é membro da direção nacional da legenda comunista.