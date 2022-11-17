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Leonel Ximenes

A Secretaria de Saúde de Cariacica e o futuro de Nésio Fernandes

Gestora municipal assumiu direção de um hospital estadual enquanto o titular da Sesa, em férias, está com seu futuro indefinido por pressão de prefeitos

Públicado em 

17 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A enfermeira Roberta Goltara assumiu o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, enquanto Nésio Fernandes continua afastado da Sesa
A enfermeira Roberta Goltara assumiu o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, enquanto Nésio Fernandes continua afastado da Sesa desde o início do 2º turno Crédito: Divulgação
Um mês e meio após o primeiro turno das eleições, o troca-troca no mercado político já começou. A enfermeira Roberta Goltara, que até a última sexta-feira (11) era secretária de Saúde de Cariacica, agora foi designada para ocupar a direção do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.
A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Estado. A enfermeira substitui Danilo Cardoso Ourique no posto no hospital. Carlos Roberto Martins assume interinamente o cargo de secretário de Saúde de Cariacica.

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Nos bastidores há quem afirme que se Nésio Fernandes não reassumir o cargo, pode ocupar a mesma pasta em Cariacica, mudança que por enquanto é negada pelo prefeito Euclério Sampaio (União Brasil). Aliás, Nésio, em férias da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desde o início do 2º turno, é morador de Cariacica.
Vale lembrar que Euclério é parceiro de primeira hora de Renato Casagrande (PSB), que por sua vez tem muita confiança em Nésio Fernandes. O titular da Sesa, segundo a coluna apurou, está na mira de alguns prefeitos aliados do governador. Eles pressionam  para que o militante do PCdoB não volte para a Secretaria Estadual da Saúde.
Outra saída possível para o titular da Sesa é fazer parte da equipe do presidente Lula (PT) no futuro governo. Nésio Fernandes, por sinal, ocupa atualmente o estratégico cargo de presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), entidade que teve papel fundamental durante a pandemia de Covid-19, muitas vezes confrontando o presidente Jair Bolsonaro (PL), um negacionista assumido.
Não obstante seus reconhecidos méritos técnicos em Saúde Pública, Nésio poderia ser beneficiado com uma indicação oficial do seu partido, o PCdoB, para compor o governo petista a partir do ano que vem. O secretário estadual da Saúde é membro da direção nacional da legenda comunista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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