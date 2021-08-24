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Leonel Ximenes

Lei garante TAGs, mas veículos das polícias ainda ficam travados no pedágio

Norma foi promulgada em 18 de janeiro deste ano pela Assembleia Legislativa

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:07

Públicado em 

24 ago 2021 às 18:07
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Imagem exibida, na TV Assembleia, de um carro da Polícia Civil que ficou agarrado no pedágio da Terceira Ponte
Imagem exibida, na TV Assembleia, de um carro da Polícia Civil que ficou agarrado no pedágio da Terceira Ponte Crédito: TV Assembleia/Reprodução
A Lei 11.238/2021, promulgada em 18 de janeiro deste ano pela Assembleia Legislativa, obriga as concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias estaduais do Espírito Santo a fornecer dispositivos eletrônicos, como TAGs e/ou outros sistemas eletrônicos para os veículos oficiais das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
No entanto, apesar da lei, de autoria do deputado Danilo Bahiense (sem partido) – com emendas de Bruno Lamas (PSB) e Coronel Quintino (PSL) –, os carros das forças de segurança pública ainda não obtiveram os equipamentos e têm ficado travados em pedágios da Terceira Ponte, que é uma via estadual.
A informação foi repassada por Bahiense, que por mais de 30 anos foi delegado da Polícia Civil, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira (24).

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Bahiense explicou que um cidadão, sabedor da existência da lei, enviou um vídeo que mostra que a viatura da Polícia Civil ficou travada na cancela do pedágio, virando até motivo de piada nas redes sociais.
“Um minuto é fundamental para poder salvar uma vida. Se eu tivesse perdido muitos minutos, por exemplo, não teria conseguido prender o assassino do Gerson Camata. Consegui chegar por ter o dispositivo eletrônico para passar na Terceira Ponte”, discursou o parlamentar.
No pronunciamento, Bahiense contou que enviou ofício, no dia 17 de março, para a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e a Secretaria de Estado da Justiça para saber se estavam sendo tomadas as devidas providências. E não houve resposta. Em seguida, foi protocolado requerimento de informação, em julho.
“Delegados e demais profissionais da Polícia Civil têm nos questionado que há a lei, mas os carros ainda não têm o dispositivo para agilizar a passagem durante o trabalho. Só esperamos que a lei faça valer, porque ela foi aprovada em janeiro, há mais de seis meses”, lembrou Bahiense.
A coluna conversou com um delegado da Polícia Civil sobre o descumprimento da lei. Ele disse que os veículos caracterizados da PC só conseguem passar pela via expressa quando um funcionário da Rodosol identifica a viatura e a libera, mas o policial lamenta o tempo perdido nessa operação, principalmente quando está em curso uma perseguição a bandidos. Em relação às viaturas descaracterizadas da PC, o delegado conta que o veículo tem que entrar na fila das cabines comuns por não ter o TAG, perdendo ainda mais tempo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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