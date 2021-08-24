Lei garante TAGs, mas veículos das polícias ainda ficam travados no pedágio

Imagem exibida, na TV Assembleia, de um carro da Polícia Civil que ficou agarrado no pedágio da Terceira Ponte Crédito: TV Assembleia/Reprodução

No entanto, apesar da lei, de autoria do deputado Danilo Bahiense (sem partido) – com emendas de Bruno Lamas (PSB) e Coronel Quintino (PSL) –, os carros das forças de segurança pública ainda não obtiveram os equipamentos e têm ficado travados em pedágios da Terceira Ponte, que é uma via estadual.

A informação foi repassada por Bahiense, que por mais de 30 anos foi delegado da Polícia Civil, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira (24).

Bahiense explicou que um cidadão, sabedor da existência da lei, enviou um vídeo que mostra que a viatura da Polícia Civil ficou travada na cancela do pedágio, virando até motivo de piada nas redes sociais.

“Um minuto é fundamental para poder salvar uma vida. Se eu tivesse perdido muitos minutos, por exemplo, não teria conseguido prender o assassino do Gerson Camata . Consegui chegar por ter o dispositivo eletrônico para passar na Terceira Ponte”, discursou o parlamentar.

No pronunciamento, Bahiense contou que enviou ofício, no dia 17 de março, para a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e a Secretaria de Estado da Justiça para saber se estavam sendo tomadas as devidas providências. E não houve resposta. Em seguida, foi protocolado requerimento de informação, em julho.

“Delegados e demais profissionais da Polícia Civil têm nos questionado que há a lei, mas os carros ainda não têm o dispositivo para agilizar a passagem durante o trabalho. Só esperamos que a lei faça valer, porque ela foi aprovada em janeiro, há mais de seis meses”, lembrou Bahiense.