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Leonel Ximenes

Lei obriga entrega de tags de pedágio para viaturas e ambulâncias

Objetivo é evitar que veículos oficiais não fiquem parados nos locais de cobrança durante as operações

Públicado em 

19 jan 2021 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedágio da Rodosol
Pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Assembleia Legislativa promulgou nesta terça-feira (19) a Lei 11.238, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), que obriga as concessionárias que operam nas rodovias estaduais do ES a fornecerem tags, dispositivos eletrônicos e outros similares para os veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e ambulâncias. O objetivo é que não haja atraso na passagem dos veículos oficiais pelas praças de pedágios durante as ocorrências.
Bahiense destacou que já houve casos de atrasos de mais de meia hora por causa da fila do pedágio seja para ocorrências policiais seja para ocorrências de saúde. “Em muitas situações, os policiais tiveram de ficar no ‘vácuo’ de outros carros com tags para cumprirem com suas obrigações e salvarem vidas”, explicou.

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Pelo texto, os chefes maiores de cada instituição (Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Secretaria de Estado da Saúde) serão os responsáveis por realizarem a solicitação do dispositivo junto às concessionárias.
Emenda feita pelo deputado Bruno Lamas (PSB), e que também está presente na lei, inclui no rol da entrega dos dispositivos outros veículos que prestam serviços de utilidade pública, como os referentes a reparos de rede de água, esgoto, energia elétrica e comunicações, serviços de escolta, transporte de valores e recolhimento de lixo.
A lei, aprovada no dia 16 de dezembro, foi a sanção do governador Casagrande (PSB), mas como ele não se manifestou no prazo legal (15 dias úteis), a Mesa Diretora da Assembleia promulgou o novo dispositivo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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