Pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol ficam mais caros em 2021

A partir da 0h do dia 1º de janeiro, os motoristas vão pagar mais caro para atravessar a Terceira Ponte e trafegar pela Rodovia do Sol. Os reajustes nos valores do pedágio foram autorizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) e anunciados nesta quarta-feira (30).
A tarifa para carro de passeio, que era de R$ 2,10, sobe para R$ 2,20, na Terceira Ponte. Já o pedágio na Praça Praia Sol (Guarapari) será de R$ 9,40 , R$ 0,40 a mais que o valor atual, de R$ 9,00.
De acordo com a Agência, os estudos mostraram que o reajuste do período, seguindo a fórmula contratual, foi de 5,76% para correção das perdas inflacionárias, no entanto, outros eventos foram considerados para se chegar nestes valores de pedágio.