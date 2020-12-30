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Reajuste

Pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol ficam mais caros em 2021

Novos valores foram autorizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos e começam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 11:25
Movimento de veículos na Terceira Ponte
Movimento de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir da 0h do dia 1º de janeiro, os motoristas vão pagar mais caro para atravessar a Terceira Ponte e trafegar pela Rodovia do Sol. Os reajustes nos valores do pedágio foram autorizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) e anunciados nesta quarta-feira (30).  
A tarifa para carro de passeio, que era de R$ 2,10, sobe para R$ 2,20, na Terceira Ponte. Já o pedágio na Praça Praia Sol (Guarapari) será de R$ 9,40 , R$ 0,40 a mais que o valor atual, de R$ 9,00. 
De acordo com a Agência, os estudos mostraram que o reajuste do período, seguindo a fórmula contratual, foi de 5,76% para correção das perdas inflacionárias, no entanto, outros eventos foram considerados para se chegar nestes valores de pedágio.

CONFIRA OS NOVOS VALORES DO PEDÁGIO DA RODOSOL

Novos valores do pedágio para Rodosol e Terceira Ponte
Novos valores do pedágio para Rodosol e Terceira Ponte Crédito: Divulgação/ARSP

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