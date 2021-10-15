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Leonel Ximenes

Justiça nega liminar para impedir Buser de continuar a operar no ES

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado (Setpes) alegou na ação que a empresa de ônibus por aplicativo promove atividade ilegal ao fazer o fretamento colaborativo

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:26

Públicado em 

15 out 2021 às 18:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Buser opera em 16 cidades do Espírito Santo
A Buser opera em 16 cidades do Espírito Santo Crédito: Buser/Divulgação
Justiça do Espírito Santo negou um pedido de liminar do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado (Setpes) para proibir a atuação da Buser e suas parceiras. O sindicato alegava que a empresa de ônibus por aplicativo promove atividade ilegal ao fazer o fretamento colaborativo, pelo qual a plataforma reúne viajantes interessados na mesma rota e freta um ônibus para a realização da viagem.
O Setpes apontou na ação que a atuação da Buser “vem causando enormes prejuízos às empresas que já atuam de forma regular e com autorização do Poder Público”. Entretanto, o juiz Ubirajara Paixão Pinheiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, considerou que as empresas não conseguiram comprovar o prejuízo alegado na ação.
Para o magistrado, o serviço oferecido pela Buser não é o mesmo oferecido pelas empresas que fazem linhas partindo das rodoviárias.
“O serviço oferecido pelo aplicativo da Buser e que consiste em conectar, aproximar, uma pessoa, usuária previamente cadastrada no sistema, a outros usuários que desejam viajar para um mesmo destino, na mesma data, através de uma empresa de fretamento de transporte particular, também já cadastrada no sistema, não é o mesmo serviço ofertado pelas empresas representadas pelo Sindicato autor, fato que nos remete, a princípio, a ausência de probabilidade do direito invocado”, afirmou o juiz na sua sentença publicada nesta quinta-feira (14).

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Na última segunda-feira (11), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do ES (Ceturb-ES) fez uma operação de fiscalização do transporte público clandestino no Estado. Dentre as abordagens, 13 delas se referiram à fiscalização de veículos do aplicativo Buser. “Os veículos fiscalizados estavam autorizados a operar o serviço de fretamento, mas foram flagrados realizando serviço de linha regular, sem autorização”, diz a Ceturb.

O QUE DIZ O SETPES

Procurado pela coluna, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, por intermédio da sua Assessoria de Comunicação, preferiu não comentar o assunto agora. O Setpes diz que vai aguardar o acesso ao resultado da ação para avaliar que medidas tomar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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