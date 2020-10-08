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Negócios

Serviço de transporte por aplicativo capixaba vai atuar em Macaé

O V1, marca da Vix Logística, vai atender o mercado corporativo e planeja expandir atuação para outra cidade fora do Espírito Santo

Públicado em 

08 out 2020 às 18:09
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vix Logística vai lançar dois produtos no mercado capixaba
Serviço  de transporte por aplicativo, do V1, vai passar a atender o mercado corporativo em Macaé Crédito: V1/Divulgação
O V1, marca da Vix Logística - uma das divisões de negócios do Grupo Águia Branca - vai expandir sua atuação do Espírito Santo para o Estado do Rio de Janeiro. O serviço de transporte via aplicativo vai atender o município de Macaé. A escolha pela cidade é fruto de um contrato que a empresa fechou com a Petrobras.
V1 iniciou suas operações no Estado em 2017, com a prestação de serviços voltada para o mercado corporativo, mas em 2018 ampliou o público-alvo e passou a atender pessoas físicas na Grande Vitória.
A marca também já está próxima de lançar o serviço, tanto de transporte por aplicativo quanto de aluguel de veículos, em outra cidade fora do Espírito Santo, de acordo com o presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe. À coluna, ele disse que a ideia inicial era que a expansão acontecesse no começo deste ano, mas com a pandemia do novo coronavírus foi preciso refazer o planejamento.
“Íamos lançar, estávamos com a decisão tomada, mas avaliamos que não era oportuno. Decisões como essa foram todas suspensas e estão sendo replanejadas. Estamos indo para uma decisão final nos próximos 30 dias sobre a segunda cidade no modelo que hoje atendemos no Espírito Santo", ponderou o empresário sem adiantar o local.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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