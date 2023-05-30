Justiça leiloa hospital, clínica e até 44 vestidos de noiva no ES

Vestido de noiva que será leiloado pela Justiça Federal no dia 13 de junho Crédito: Divulgação

Um lote de 44 vestidos de noiva, no valor aproximado de R$ 600 cada, é uma das grandes atrações do leilão que a Justiça Federal vai promover no dia 13 de junho, às 9h, exclusivamente pelo site www.hdleiloes.com.br . No total, as peças de vestuário valem R$ 27.825,00, mas o lote é fechado, ou seja, todos os vestidos ofertados têm que ser arrematados pelo vencedor do pregão. As peças pertenciam a uma loja de aluguel de vestidos de noiva.

O leilão vai oferecer a oportunidade de outros grandes negócios. As marcas Towner e Topic, por exemplo, avaliadas em R$ 3 milhões e R$ 1,79 milhões, respectivamente, poderão ser adquiridas por valores muito abaixo de suas avaliações iniciais. A Towner está sendo oferecida por R$ 1,5 milhão e a Topic por R$ 895 mil, ambas no segundo lote do leilão.

Imóveis onde funcionam unidades de saúde são também destaque no leilão da Justiça Federal . Um deles, o imóvel onde funciona a Clínica dos Acidentados de Vitória, foi avaliado em R$ 8,4 milhões, mas poderá ser arrematado pela metade desse valor: R$ 4,2 milhões. Também está na lista o Hospital Estadual de Vila Velha, que foi avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, mas poderá ser adquirido por pouco mais de R$ 600 mil.

Imóvel onde funciona a Clínica dos Acidentados de Vitória também será leiloado Crédito: Divulgação

Outros bens também poderão ser adquiridos, como terrenos (com lance inicial de R$ 11,5 mil), apartamentos, imóveis rurais e industriais, maquinários, veículos e blocos de granito, todos com descontos de até 50% em relação aos valores de avaliação.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO

Para participar do leilão da Justiça Federal do Espírito Santo, basta fazer o cadastro no site da leiloeira, www.hdleiloes.com.br. Os bens ofertados serão disponibilizados com descontos de até 50% em relação aos valores originais..

Para quem não tem recursos para arrematar uma oferta à vista, pode parcelar o pagamento. Os imóveis podem ser adquiridos em até 30 vezes, com uma entrada de 25%, enquanto os veículos podem ser parcelados em até seis vezes.