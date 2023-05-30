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Leonel Ximenes

Justiça leiloa hospital, clínica e até 44 vestidos de noiva no ES

Marcas de automóveis também poderão ser arrematadas pela metade do preço de avaliação do mercado

Públicado em 

30 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vestido de noiva que será leiloado pela Justiça Federal no dia 13 de junho
Vestido de noiva que será leiloado pela Justiça Federal no dia 13 de junho Crédito: Divulgação
Um lote de 44 vestidos de noiva, no valor aproximado de R$ 600 cada, é uma das grandes atrações do leilão que a Justiça Federal vai promover no dia 13 de junho, às 9h, exclusivamente pelo site www.hdleiloes.com.br. No total, as peças de vestuário valem R$ 27.825,00, mas o lote é fechado, ou seja, todos os vestidos ofertados têm que ser arrematados pelo vencedor do pregão. As peças pertenciam a uma loja de aluguel de vestidos de noiva.
O leilão vai oferecer a oportunidade de outros grandes negócios. As marcas Towner e Topic, por exemplo, avaliadas em R$ 3 milhões e R$ 1,79 milhões, respectivamente, poderão ser adquiridas por valores muito abaixo de suas avaliações iniciais. A Towner está sendo oferecida por R$ 1,5 milhão e a Topic por R$ 895 mil, ambas no segundo lote do leilão.
Imóveis onde funcionam unidades de saúde são também destaque no leilão da Justiça Federal. Um deles, o imóvel onde funciona a Clínica dos Acidentados de Vitória, foi avaliado em R$ 8,4 milhões, mas poderá ser arrematado pela metade desse valor: R$ 4,2 milhões. Também está na lista o Hospital Estadual de Vila Velha, que foi avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, mas poderá ser adquirido por pouco mais de R$ 600 mil.
Imóvel onde funciona a Clínica dos Acidentados de Vitória também será leiloado
Imóvel onde funciona a Clínica dos Acidentados de Vitória também será leiloado Crédito: Divulgação
 Outros bens também poderão ser adquiridos, como terrenos (com lance inicial de R$ 11,5 mil), apartamentos, imóveis rurais e industriais, maquinários, veículos e blocos de granito, todos com descontos de até 50% em relação aos valores de avaliação.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO

Para participar do leilão da Justiça Federal do Espírito Santo, basta fazer o cadastro no site da leiloeira, www.hdleiloes.com.br. Os bens ofertados serão disponibilizados com descontos de até 50% em relação aos valores originais..
Para quem não tem recursos para arrematar uma oferta à vista, pode parcelar o pagamento. Os imóveis podem ser adquiridos em até 30 vezes, com uma entrada de 25%, enquanto os veículos podem ser parcelados em até seis vezes.
“O Grande Leilão da Justiça Federal do Espírito Santo é um evento imperdível para aqueles que desejam investir em propriedades e ativos valiosos a preços incríveis”, destaca a leiloeira oficial, Hidirlene Duszeiko.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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