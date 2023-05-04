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Leonel Ximenes

Uma nova forma de cobrança de pedágio no ES

Sistema mais moderno pode ser adotado após o fim do contrato de concessão do sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte, previsto para 22 de dezembro deste ano

Públicado em 

04 mai 2023 às 14:21
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Praça de pedágio da Praia do Sol fica na altura do km 30 da Rodovia do Sol, em Guarapari
Praça de pedágio da Praia do Sol fica na altura do km 30 da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Divulgação
Andou muito, paga mais; andou pouco, paga menos. O governo do Estado diz que está estudando a proposta de implementação de uma nova forma de cobrança de pedágio no sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte. A ideia é adotar o chamado free flow (fluxo livre), em que o motorista paga uma tarifa pelos quilômetros efetivamente percorridos.
O assunto foi tema da reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101, BR 262 e da Rodovia do Sol, na Assembleia Legislativa, realizada na quarta-feira (3). Segundo o deputado Fabrício Gandini (Cidadania), presidente do colegiado, o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, mostrou-se favorável à adoção da nova forma de cobrança de pedágio.
“Com o free flow, será possível localizar melhor o pedágio. É possível trazer ele para o limite de Vila Velha com Guarapari, sem problema nenhum. Podemos ter vários pórticos para dividir os custos. Essa tecnologia permite que, com a placa do carro, seja possível fazer um outro tipo de cobrança. É uma espécie de pedágio virtual”, explicou Damasceno, durante a reunião na Assembleia.

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O sistema de pagamento automático começou a ser usado pela primeira vez no país em 31 de março, em três pontos da Rodovia Rio-Santos (BR 101). Com o free flow, as praças de pedágio são eliminadas e a cobrança é feita por pórticos com antenas às margens das rodovias. Por esse mecanismo, a cobrança é feita por TAGs ou pelas placas dos veículos.
A concessão do governo do Estado com a empresa Rodosol termina em 22 de dezembro, depois de 25 anos de contrato. Além da implantação do free flow, Damasceno disse que o governo do Estado estuda outras formas para substituir o atual modelo de concessão.
“São vários tipos de modelo: só a operação; a operação com todas as obras sonhadas, como o Trevo da Ponta da Fruta, passagem inferior na Barra do Jucu e no Ulé, ciclovia ligando Barra do Jucu a Setiba; concessão com metade das obras, escolhe as prioritárias e o Estado licita outras; ou o Estado faz uma licitação das obras em separado e só faz a parte de manutenção, gestão e operação, central de segurança e monitoramento”, explicou.
O valor do pedágio para carros e motocicletas na Terceira Ponte é de R$ 2,80  e R$ 1,40, respectivamente. Já em Guarapari os automóveis pagam  R$ 12,60 e as motos, R$ 6,30.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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