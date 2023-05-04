Uma nova forma de cobrança de pedágio no ES

Praça de pedágio da Praia do Sol fica na altura do km 30 da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Divulgação

Andou muito, paga mais; andou pouco, paga menos. O governo do Estado diz que está estudando a proposta de implementação de uma nova forma de cobrança de pedágio no sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte. A ideia é adotar o chamado free flow (fluxo livre), em que o motorista paga uma tarifa pelos quilômetros efetivamente percorridos.

O assunto foi tema da reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR 101, BR 262 e da Rodovia do Sol , na Assembleia Legislativa, realizada na quarta-feira (3). Segundo o deputado Fabrício Gandini (Cidadania), presidente do colegiado, o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, mostrou-se favorável à adoção da nova forma de cobrança de pedágio.

“Com o free flow, será possível localizar melhor o pedágio. É possível trazer ele para o limite de Vila Velha com Guarapari, sem problema nenhum. Podemos ter vários pórticos para dividir os custos. Essa tecnologia permite que, com a placa do carro, seja possível fazer um outro tipo de cobrança. É uma espécie de pedágio virtual”, explicou Damasceno, durante a reunião na Assembleia.

O sistema de pagamento automático começou a ser usado pela primeira vez no país em 31 de março, em três pontos da Rodovia Rio-Santos ( BR 101 ). Com o free flow, as praças de pedágio são eliminadas e a cobrança é feita por pórticos com antenas às margens das rodovias. Por esse mecanismo, a cobrança é feita por TAGs ou pelas placas dos veículos.

A concessão do governo do Estado com a empresa Rodosol termina em 22 de dezembro, depois de 25 anos de contrato. Além da implantação do free flow, Damasceno disse que o governo do Estado estuda outras formas para substituir o atual modelo de concessão.

“São vários tipos de modelo: só a operação; a operação com todas as obras sonhadas, como o Trevo da Ponta da Fruta, passagem inferior na Barra do Jucu e no Ulé, ciclovia ligando Barra do Jucu a Setiba; concessão com metade das obras, escolhe as prioritárias e o Estado licita outras; ou o Estado faz uma licitação das obras em separado e só faz a parte de manutenção, gestão e operação, central de segurança e monitoramento”, explicou.