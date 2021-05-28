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Leonel Ximenes

Justiça Federal vai leiloar até brinquedos de escolinha no Estado

Complexo industrial em Cachoeiro de Itapemirim também vai a pregão na próxima terça-feira (1°)

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

28 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Oito carrinhos tipo Coupe Little Tikes estão avaliados pela metade do preço no leilão
Oito carrinhos tipo Coupe Little Tikes estão avaliados pela metade do preço no leilão Crédito: Divulgação
Uma área avaliada em R$ 10,9 milhões, mas que poderá ser arrematada por cerca de R$ 5,7 milhões, em Cachoeiro de Itapemirim, é um dos destaques do leilão que a Justiça Federal de Vitória realizará na próxima terça-feira (1º/6).
Mas há itens mais simples e baratos no pregão. Um exemplo são oito carrinhos tipo Coupe Little Tikes, que pertencia a uma escolinha. Em bom estado de conservação, o preço de cada um deles é avaliado em R$ 800, mas a unidade poderá ser arrematada com 50% de desconto. Também estão no pregão escorregador e até um túnel de plástico para crianças pequenas.
Além de veículos e outros bens, como joias, bebedouros e aparelhos de ar-condicionado, serão leiloados mais de 60 lotes entre imóveis industriais, comerciais, urbanos e rurais localizados na Capital e em Cachoeiro, Serra, Ibitirama, Linhares, Vila Velha, Aracruz, Anchieta e Marilândia.
A área em Cachoeiro é um complexo industrial de 7.293 m² de área de terreno com almoxarifado e beneficiamento, galpão para teares, recepção, escritório e cantina de 3.157 m² de área construída, localizado na Av. Jones dos Santos Neves.

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Outro destaque do leilão, que será encerrado às 16h30 do dia 1º de junho, no site www.hdleiloes.com.br, é uma cooperativa cafeeira em Linhares, avaliada em R$ 6 milhões, mas que poderá ser arrematada por R$ 3 milhões.
A cooperativa linharense tem 16 mil metros quadrados de área de terreno com galpões para armazenamento, prédio administrativo, balança para caminhões, torre de vigia e estacionamento coberto com 7.432m² de área construída, localizada às margens da BR-101.
Na Serra, dois grandes terrenos comerciais serão leiloados. Um com 24.440 m² na Av. Presidente Vargas, em Carapina, avaliado em R$ 10 milhões, que poderá ser arrematado pela metade do valor. E outro na Avenida Central com Rua C, em Jardim Limoeiro. Avaliado em pouco mais de R$ 7,9 milhões, também poderá ser arrematado pela metade do valor.

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Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko,a Justiça Federal concede desconto de 50% do valor de mercado, independentemente se o pagamento for à vista ou parcelado para todos imóveis e veículos do pregão.
Se optar pelo parcelamento, o arrematante pode pagar 25% de entrada e o restante em 30 vezes para imóveis e em seis vezes para veículos, com correção das parcelas somente pela taxa Selic. O cadastro para dar lances por ser feito no site da leiloeira em até 24 horas antes do leilão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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