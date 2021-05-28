Justiça Federal vai leiloar até brinquedos de escolinha no Estado

Oito carrinhos tipo Coupe Little Tikes estão avaliados pela metade do preço no leilão Crédito: Divulgação

Uma área avaliada em R$ 10,9 milhões, mas que poderá ser arrematada por cerca de R$ 5,7 milhões, em Cachoeiro de Itapemirim , é um dos destaques do leilão que a Justiça Federal de Vitória realizará na próxima terça-feira (1º/6).

Mas há itens mais simples e baratos no pregão. Um exemplo são oito carrinhos tipo Coupe Little Tikes, que pertencia a uma escolinha. Em bom estado de conservação, o preço de cada um deles é avaliado em R$ 800, mas a unidade poderá ser arrematada com 50% de desconto. Também estão no pregão escorregador e até um túnel de plástico para crianças pequenas.

Além de veículos e outros bens, como joias, bebedouros e aparelhos de ar-condicionado, serão leiloados mais de 60 lotes entre imóveis industriais, comerciais, urbanos e rurais localizados na Capital e em Cachoeiro, Serra, Ibitirama, Linhares, Vila Velha, Aracruz, Anchieta e Marilândia.

A área em Cachoeiro é um complexo industrial de 7.293 m² de área de terreno com almoxarifado e beneficiamento, galpão para teares, recepção, escritório e cantina de 3.157 m² de área construída, localizado na Av. Jones dos Santos Neves.

Outro destaque do leilão, que será encerrado às 16h30 do dia 1º de junho, no site www.hdleiloes.com.br, é uma cooperativa cafeeira em Linhares , avaliada em R$ 6 milhões, mas que poderá ser arrematada por R$ 3 milhões.

A cooperativa linharense tem 16 mil metros quadrados de área de terreno com galpões para armazenamento, prédio administrativo, balança para caminhões, torre de vigia e estacionamento coberto com 7.432m² de área construída, localizada às margens da BR-101.

Na Serra, dois grandes terrenos comerciais serão leiloados. Um com 24.440 m² na Av. Presidente Vargas, em Carapina, avaliado em R$ 10 milhões, que poderá ser arrematado pela metade do valor. E outro na Avenida Central com Rua C, em Jardim Limoeiro. Avaliado em pouco mais de R$ 7,9 milhões, também poderá ser arrematado pela metade do valor.

Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko,a Justiça Federal concede desconto de 50% do valor de mercado, independentemente se o pagamento for à vista ou parcelado para todos imóveis e veículos do pregão.