Justiça do ES condena indústria de cosméticos por alergia em esteticista

A vítima foi diagnosticada com dermatite sistêmica relacionada às substâncias utilizadas em seu trabalho Crédito: Divulgação

Uma esteticista de Vila Velha vai ser indenizada por uma indústria de cosméticos, em R$ 12 mil, por danos morais e estéticos que sofreu após usar um produto da empresa. A decisão é do juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que reconheceu que a vítima desenvolveu alergia nas mãos, com vermelhidão e coceiras, que logo se agravou e se espalhou por todo o corpo.

Ao procurar a indústria para obter assistência, a autora afirmou no processo que foi encaminhada a um alergista, o qual já estava cuidando de outras esteticistas que também apresentaram reações alérgicas aos cosméticos, tendo sido diagnosticada com dermatite sistêmica relacionada às substâncias utilizadas em seu trabalho.

Conforme laudo médico, a autora não poderia mais exercer sua profissão, pois a doença adquirida não tem cura e o contato com os produtos poderia agravar sua alergia. Porém, por se tratar do seu sustento, a profissional precisou continuar tendo contato com os materiais.

Além disso, à época dos fatos, a autora descobriu que estava grávida e que seu bebê teria grande possibilidade de nascer com hipersensibilidade alérgica, precisando, ainda, interromper o uso de corticoides e antialérgicos, que amenizavam as crises alérgicas, para não causar riscos ao feto.

O magistrado responsável pela análise do caso verificou que a requerente possui sequelas das lesões alérgicas visíveis em sua pele e que causam grande repulsa. Também observou que não se trata de um caso isolado, por isso, a requerida deveria ter previsto e logo realizado o aperfeiçoamento da nova fórmula do seu produto.