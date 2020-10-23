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Leonel Ximenes

Juiz manda Diocese no ES reintegrar seminarista que foi expulso

Wilson Nascimento foi desligado do Seminário de São Mateus por se recusar a frequentar aulas presenciais, em abril, por causa da pandemia de Covid

Públicado em 

23 out 2020 às 11:37
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Eis Wilson Nascimento, o seminarista da Diocese de São Mateus
Eis Wilson Nascimento, o seminarista da Diocese de São Mateus Crédito: Álbum pessoal
A Justiça determinou que a Diocese de São Mateus reintegre o seminarista Wilson Rodrigues Nascimento ao Seminário Maior de onde foi expulso, em abril passado, por ter se recusado a frequentar as aulas presenciais determinadas pelo reitor da instituição. O seminarista, que recorreu à Defensoria Pública Estadual, alegou que o espaço de formação era inadequado e que, por isso, ele corria risco de ser contaminado pela Covid-19.
Em seu despacho, o juiz Dejairo Xavier Cordeiro, da 5ª Vara Cível da Serra (município onde está localizado o Seminário Maior), concede a liminar e determina que se a Diocese de São Mateus descumprir a decisão, sofrerá multa de R$ 200 com limite de R$ 3 mil.
O juiz, entretanto, não decidiu conceder ao seminarista afastado os R$ 20 mil pleiteados por ele a título de indenização por danos morais. O magistrado identificou um conflito no pedido, relativo a valores, e intimou Wilson Nascimento a fazer uma emenda na sua ação judicial.
O outro seminarista expulso do seminário, Pablo Antunes Colle,  26 anos, não foi beneficiado pela decisão por não ter apresentado uma ação à Justiça pedindo sua reintegração.

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O CASO

Em entrevista à repórter Vilmara Fernandes, em abril, Wilson, de 20 anos, diz que inicialmente acatou a decisão do reitor, padre Elder Miossi, e chegou voltar para o seminário, mas alega que foi apresentado a ele um documento que teria que assinar, se responsabilizando pelo que acontecesse com ele enquanto estivesse no seminário.
“Me recusei a assinar porque estava naquele local por convocação deles. A decisão do reitor foi de me expulsar. Consegui ajuda com a paróquia da minha cidade para retornar para minha casa, em Boa Esperança”, contou Wilson na ocasião.
A coluna solicitou e aguarda um posicionamento do bispo de São Mateus, Paulo Bosi Dal'Bó, e do reitor do seminário, padre Elder Miossi.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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