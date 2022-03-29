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Leonel Ximenes

Jornalista Ted Conti deixa mandato e volta a ser suplente pelo ES

Paulo Foletto, que estava na Secretaria Estadual de Agricultura desde o início do início do governo Casagrande, retorna a Brasília

Públicado em 

29 mar 2022 às 02:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ted Conti (à esquerda) e Paulo Foletto: ambos vão concorrer à reeleição de deputado federal
Ted Conti (à esquerda) e Paulo Foletto: ambos vão concorrer à reeleição para deputado federal Crédito: Divulgação
Titular do cargo para o qual foi reeleito em 2018, o secretário estadual da Agricultura, Paulo Foletto (PSB), vai reassumir nesta quarta-feira (30) seu mandato de deputado federal, no lugar do jornalista Ted Conti, suplente do mesmo partido que deixa a função depois de mais de três anos em Brasília.
Foletto não chegou a exercer o mandato nesta legislatura. Ele foi escolhido para assumir a Secretaria Estadual da Agricultura (Seag) desde o início da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) e foi substituído na Câmara dos Deputados por Conti, primeiro suplente da coligação do PSB.

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Nesta terça-feira (29), Foletto, que está se desincompatibilizando do cargo por força da legislação eleitoral, se reúne com Casagrande para definir seu substituto na Seag nestes oito meses que restam de governo. Ted Conti, por sua vez, anuncia que vai tentar se eleger deputado federal em outubro pelo PSB.
"Nunca exerci nenhum cargo eletivo, mas aprendi rápido em Brasília e fiz projetos importantes, como o que inclui os municípios do Sul do Estado na Sudene, que protocolei hoje (29). Também apresentei projetos importantes relativos a direitos das pessoas com deficiência, na área de segurança e na área de adoção, entre outros.  Foi uma experiência muito boa", define Conti, que é coordenador da Comissão de Acompanhamento Externo da BR 101-ES

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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