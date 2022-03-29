Jornalista Ted Conti deixa mandato e volta a ser suplente pelo ES

Titular do cargo para o qual foi reeleito em 2018, o secretário estadual da Agricultura, Paulo Foletto
(PSB), vai reassumir nesta quarta-feira (30) seu mandato de deputado federal, no lugar do jornalista Ted Conti
, suplente do mesmo partido que deixa a função depois de mais de três anos em Brasília.
Foletto não chegou a exercer o mandato nesta legislatura. Ele foi escolhido para assumir a Secretaria Estadual da Agricultura (Seag) desde o início da gestão do governador Renato Casagrande (PSB) e foi substituído na Câmara dos Deputados
por Conti, primeiro suplente da coligação do PSB.
Nesta terça-feira (29), Foletto, que está se desincompatibilizando do cargo por força da legislação eleitoral, se reúne com Casagrande para definir seu substituto na Seag nestes oito meses que restam de governo. Ted Conti, por sua vez, anuncia que vai tentar se eleger deputado federal em outubro pelo PSB
.
"Nunca exerci nenhum cargo eletivo, mas aprendi rápido em Brasília e fiz projetos importantes, como o que inclui os municípios do Sul do Estado na Sudene, que protocolei hoje (29). Também apresentei projetos importantes relativos a direitos das pessoas com deficiência, na área de segurança e na área de adoção, entre outros. Foi uma experiência muito boa", define Conti, que é coordenador da Comissão de Acompanhamento Externo da BR 101-ES