Jornalista Ted Conti deixa mandato e volta a ser suplente pelo ES

"Nunca exerci nenhum cargo eletivo, mas aprendi rápido em Brasília e fiz projetos importantes, como o que inclui os municípios do Sul do Estado na Sudene, que protocolei hoje (29). Também apresentei projetos importantes relativos a direitos das pessoas com deficiência, na área de segurança e na área de adoção, entre outros. Foi uma experiência muito boa", define Conti, que é coordenador da Comissão de Acompanhamento Externo da BR 101-ES