Ex-comandante da PM que caiu na greve quer ser deputado no ES

Coronel Laércio, que está na reserva, exerce cargo comissionado na Casa Civil do governo do Estado Crédito: Aspomires

O ex-comandante-geral da PM coronel Laércio Oliveira, que saiu do posto quando eclodiu a greve dos militares, em fevereiro de 2017, é pré-candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele está inserido na disputa do Projeto Político-Militar (PPM) , mecanismo pelo qual membros dos Bombeiros e da Polícia Militar definem quem serão os seus representantes de classe para o pleito de outubro próximo.

Ele disputa o apoio dos militares juntamente com o Tenente Assis (PTB), também postulante a uma candidatura à Câmara. Laércio é filiado ao Solidariedade, legenda que deverá estar junto com o PSB, na corrida pela reeleição do governador Renato Casagrande

Laércio é conhecido dentro da caserna da PM como o “comandante breve”, por ter ficado apenas 21 dias na função.O coronel assumiu o posto no dia 16 de janeiro de 2017, mas, no dia 6 de fevereiro daquele mesmo ano, foi substituído por Nylton Rodrigues na função, no meio da greve que deixou um saldo de mais de 200 de mortes e uma série de atos de indisciplina e insubordinação da tropa.

À ocasião, o então secretário de Estado da Segurança Pública André Garcia frisou que a troca de comando foi necessária em função do quadro que se apresentava no Espírito Santo. Houve relatos de que o antigo comandante teria, supostamente, se recusado a determinar aos subordinados que retornassem às ruas, no movimento de 21 dias de paralisação que provocou o caos na segurança do Estado.

Atualmente na reserva remunerada da Polícia Militar , o coronel Laércio Oliveira exerce, desde outubro do ano passado, o cargo de assessor especial na Secretaria da Casa Civil do Estado. Nesta função, ele recebe salário bruto de R$ 6.615,30.

OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS

Cabo Góes, que preside o Projeto Político-Militar, diz que todos os militares pré-candidatos a deputado federal e estadual se apresentaram voluntariamente para que seus nomes fossem apreciados, inclusive o coronel Laércio Oliveira.

A votação, por cédula, começou no dia 21 de março e se encerra nesta quinta-feira (31). O segmento vai escolher um candidato a federal e três a estadual para apoiar em outubro. Os três estaduais serão definidos regionalmente: Grande Vitória , Sul e Norte do Estado.

“Não temos um posicionamento sindicalista, a gente quer apenas dialogar com outros setores da sociedade, ampliar a nossa representatividade'', explica o cabo, que afirma ainda que não há vetos a ninguém desde que o pré-candidato concorde com o termo de adesão do PPM. “Não temos posicionamento ideológico”, ressalta Góes.