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Leonel Ximenes

Ex-comandante da PM que caiu na greve quer ser deputado no ES

Coronel ficou apenas 21 dias na função, em fevereiro de 2017, e agora disputa apoio dos militares para ser candidato

Públicado em 

28 mar 2022 às 15:52
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Coronel Laércio, que está na reserva, exerce cargo comissionado na Casa Civil do governo do Estado
Coronel Laércio, que está na reserva, exerce cargo comissionado na Casa Civil do governo do Estado Crédito: Aspomires
O ex-comandante-geral da PM coronel Laércio Oliveira, que saiu do posto quando eclodiu a greve dos militares, em fevereiro de 2017, é pré-candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele está inserido na disputa do Projeto Político-Militar (PPM), mecanismo pelo qual membros dos Bombeiros e da Polícia Militar definem quem serão os seus representantes de classe para o pleito de outubro próximo.
Ele disputa o apoio dos militares juntamente com o Tenente Assis (PTB), também postulante a uma candidatura à Câmara. Laércio é filiado ao Solidariedade, legenda que deverá estar junto com o PSB, na corrida pela reeleição do governador Renato Casagrande.
Laércio é conhecido dentro da caserna da PM como o “comandante breve”, por ter ficado apenas 21 dias na função.O coronel assumiu o posto no dia 16 de janeiro de 2017, mas, no dia 6 de fevereiro daquele mesmo ano, foi substituído por Nylton Rodrigues na função, no meio da greve que deixou um saldo de mais de 200 de mortes e uma série de atos de indisciplina e insubordinação da tropa.

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À ocasião, o então secretário de Estado da Segurança Pública André Garcia frisou que a troca de comando foi necessária em função do quadro que se apresentava no Espírito Santo. Houve relatos de que o antigo comandante teria, supostamente, se recusado a determinar aos subordinados que retornassem às ruas, no movimento de 21 dias de paralisação que provocou o caos na segurança do Estado.
Atualmente na reserva remunerada da Polícia Militar, o coronel Laércio Oliveira exerce, desde outubro do ano passado, o cargo de assessor especial na Secretaria da Casa Civil do Estado. Nesta função, ele recebe salário bruto de R$ 6.615,30.

OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS

Cabo Góes, que preside o Projeto Político-Militar, diz que todos os militares pré-candidatos a deputado federal e estadual se apresentaram voluntariamente para que seus nomes fossem apreciados, inclusive o coronel Laércio Oliveira.
A votação, por cédula, começou no dia 21 de março e se encerra nesta quinta-feira (31). O segmento vai escolher um candidato a federal e três a estadual para apoiar em outubro. Os três estaduais serão definidos regionalmente: Grande Vitória, Sul e Norte do Estado.

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“Não temos um posicionamento sindicalista, a gente quer apenas dialogar com outros setores da sociedade, ampliar a nossa representatividade'', explica o cabo, que afirma ainda que não há vetos a ninguém desde que o pré-candidato concorde com o termo de adesão do PPM. “Não temos posicionamento ideológico”, ressalta Góes.
Os atuais parlamentares militares não precisam se submeter à consulta informal do Projeto Político-Militar. “Os atuais já têm o nosso apoio. Por exercerem mandatos, eles têm condições maiores de se manter no mandato”, explica Goes, em referência ao deputado federal Da Vitória (PP) e aos estaduais Coronel Quintino e Capitão Assumção.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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