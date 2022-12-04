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Leonel Ximenes

Golpistas tentam roubar idosa e acabam perdendo dinheiro no ES

Dupla se passou por funcionário de um banco e tentou enganar a cliente de 73 anos

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

04 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A polícia impediu que o golpe com o cartão do banco da idosa fosse consumado
A polícia impediu que o golpe com o cartão do banco da idosa fosse consumado Crédito: Divulgação
Esta é uma história de final feliz. A história de dois homens sem escrúpulos que tentaram dar um golpe numa idosa de 73 anos, mas que acabaram sendo descobertos, presos, julgados e condenados a pagar à vítima R$ 10 mil, de forma solidária, e ainda com prestação de serviços à comunidade.
A sentença é do juiz da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia. Segundo o processo, a idosa recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária de um banco. O golpista disse à vítima que, devido a supostas movimentações suspeitas em sua conta, a cliente deveria entregar o cartão a um funcionário que iria até a sua residência buscá-lo.
Mas ainda bem que a senhorinha sentiu “cheiro” de golpe nesse contato. Desconfiada, ela pediu ajuda a um amigo e um dos suspeitos foi preso, antes da retirada do dinheiro, portando um suposto crachá de um banco, em abordagem policial realizada na porta da casa da mulher.
De acordo com depoimento de uma das testemunhas, a idosa estava muito nervosa anotando a senha que “deveria ser informada no momento da entrega do cartão”. Policiais também constataram que os dois suspeitos estavam hospedados em um hotel da cidade do Noroeste do Estado.

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magistrado responsável pelo caso entendeu que houve delito por parte dos acusados, com incidência no artigo 171, §2º-A, do Código Penal, pois tentaram obter vantagem ilícita, induzindo a vítima, por meio de contato telefônico, a uma falsa percepção quanto à entrega de seus dados bancários, enquanto, na verdade, efetuavam um “golpe”.
Assim sendo, o juiz determinou o pagamento de pena pecuniária (R$ 10 mil) pelos réus em favor da vítima, como forma de reparação dos danos causados à idosa com parte de seu patrimônio e de modo a desestimular este tipo de conduta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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