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Leonel Ximenes

Fiéis sobem quase 1.000 metros para celebrar N. S. da Penha no ES

Capela em louvor à santa foi construída no alto da montanha há mais de um século

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 03:11

Públicado em 

25 abr 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de “‘Conventinho da Penha
A capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de “‘Conventinho da Penha", por lembrar o famoso Convento da Penha Crédito: Divulgação
Na próxima segunda-feira (28), dia dedicado à padroeira do Espírito Santo, fiéis de Alfredo Chaves e cidades vizinhas subirão a pé um monte de 850 metros de altura em Carolina para festejar Nossa Senhora da Penha. A celebração religiosa, que todos anos atrai centenas de devotos, começa às 10h.
A capela em louvor à santa foi construída no alto da montanha há mais de um século e há décadas, pontualmente todos os anos, recebe a tradicional peregrinação. A capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de “‘Conventinho da Penha", por lembrar o famoso Convento da Penha, em Vila Velha.

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De acordo com Cinésio Pin, proprietário de uma pousada da região, a igrejinha foi edificada no começo do século passado por seu bisavô, Egistro Pinon, que veio da Itália e se radicou na região com ajuda de moradores locais.
“A primeira igrejinha era de pau a pique e depois de 40 anos foi derrubada e construída outra de alvenaria que está erguida até hoje. O local começou a ser bastante frequentado por moradores e turistas da região e ganhou o apelido de Conventinho da Penha”, conta.
Fiéis se aglomeram no entorno do Conventinho durante uma missa em honra a Nossa Senhora da Penha
Fiéis se aglomeram no entorno do Conventinho durante uma missa em honra a Nossa Senhora da Penha Crédito: Divulgação
Segundo Pin, o motivo exato da construção não se sabe, mas a família diz acreditar que foi para professar a fé do patriarca da família e abençoar a região. No dia da festa, após a missa, são vendidos pratos típicos e leilões. “É um dia de festa em que as comunidades da região param para respeitar a santa e se confraternizarem.”

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Este ano o local recebeu ampliação da área e melhorias na estrutura da capela.
No alto do morro, o popular Conventinho da Penha fica aberto diariamente para visitação. Há dois caminhos para chegar ao local: por Carolina, entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon e pela comunidade de São Roque de Maravilha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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