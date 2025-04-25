Fiéis sobem quase 1.000 metros para celebrar N. S. da Penha no ES

Na próxima segunda-feira (28), dia dedicado à padroeira do Espírito Santo, fiéis de Alfredo Chaves e cidades vizinhas subirão a pé um monte de 850 metros de altura em Carolina para festejar Nossa Senhora da Penha
. A celebração religiosa, que todos anos atrai centenas de devotos, começa às 10h.
A capela em louvor à santa foi construída no alto da montanha há mais de um século e há décadas, pontualmente todos os anos, recebe a tradicional peregrinação. A capela foi apelidada carinhosamente pelos moradores da região de “‘Conventinho da Penha", por lembrar o famoso Convento da Penha
, em Vila Velha.
De acordo com Cinésio Pin, proprietário de uma pousada da região, a igrejinha foi edificada no começo do século passado por seu bisavô, Egistro Pinon, que veio da Itália e se radicou na região com ajuda de moradores locais.
“A primeira igrejinha era de pau a pique e depois de 40 anos foi derrubada e construída outra de alvenaria que está erguida até hoje. O local começou a ser bastante frequentado por moradores e turistas da região e ganhou o apelido de Conventinho da Penha”, conta.
Segundo Pin, o motivo exato da construção não se sabe, mas a família diz acreditar que foi para professar a fé do patriarca da família e abençoar a região. No dia da festa, após a missa, são vendidos pratos típicos e leilões. “É um dia de festa em que as comunidades da região param para respeitar a santa e se confraternizarem.”
Este ano o local recebeu ampliação da área e melhorias na estrutura da capela.
No alto do morro, o popular Conventinho da Penha fica aberto diariamente para visitação. Há dois caminhos para chegar ao local: por Carolina, entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon e pela comunidade de São Roque de Maravilha.