Festa em Venda Nova do Imigrante terá socol e linguiça gigantes

O socol é um presunto cru de origem italiana Crédito: Divulgação

Feito pelos primeiros imigrantes que chegaram a Venda Nova do Imigrante , o socol, presunto cru de origem italiana, tem uma festa só para ele há mais de duas décadas. A 21ª Festa do Socol será realizada nos próximos dias 29 e 30, na comunidade de Alto Bananeiras, e terá entre os atrativos um socol e uma linguiça gigantes.

Duas peças gigantes das iguarias serão leiloadas, uma em cada dia da festa. “Um socol com aproximadamente dois metros será leiloado no sábado (29) e um outro maior, com cerca de dois metros e meio, no domingo (30). Quem estiver presente vai poder participar do leilão oferecendo lances”, explicou Hiago Zambão Falqueto, coordenador-geral da festa.

O público também poderá tentar adivinhar o tamanho de uma linguiça gigante. “A pessoa paga um valor para apostar e deixa registrado o tamanho que acha que a linguiça tem. No domingo, às quatro da tarde, a gente mede a peça com a ajuda das pessoas que estão na festa e quem acertar leva a linguiça gigante pra casa. Se mais de uma pessoa acertar, a gente reparte a linguiça entre os ganhadores”, diz Hiago.

Voltando ao astro do evento, para este ano foram preparados cerca de 300 quilos de socol. Além da peça no quilo, também serão vendidas porções e comidas feitas com a iguaria, como o pastel de socol preparado na cozinha do evento.

A Festa do Socol é considerada a terceira maior festa cultural de Venda Nova do Imigrante, ficando atrás apenas da Festa da Polenta e da Festa do Tomate. Em comum, todas têm o voluntariado.

As famosas linguiças de Venda Nova do Imigrante na Festa do Socol Crédito: Divulgação

“Quando a Festa do Socol começou eram cerca de 80 voluntários, ano passado foram quase 150 e este ano superou esse número. Sempre tem gente procurando para ajudar, já que o dinheiro arrecadado é destinado para as voluntárias do Hospital Padre Máximo, Apae, melhorias na própria comunidade e na estrutura do evento”, destacou Hiago.

Outro objetivo da festa é valorizar a economia local. “Buscamos sempre valorizar o que é da terra para movimentar a economia do nosso município, por isso, tudo é feito com profissionais da cidade”, disse o coordenador-geral do evento.

FESTA TERÁ TAMBÉM PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Além do socol e da linguiça gigantes, a 21ª Festa do Socol também vai agitar a comunidade de Alto Bananeiras com uma aula show gastronômica e apresentação da Banda Casaca, conhecida nacionalmente pelo rock-congo que apresenta, inclusive tendo uma música que ‘acordou’ um robô da Nasa em Marte, em 2004.

A banda Casaca se apresenta na noite de sábado (29), a partir das 21h. Na bilheteria do evento o ingresso vai custar R$ 35, mas já pode ser adquirido no site Superticket. Neste dia, a entrada será gratuita de meio-dia às 18h, após, será cobrado o valor do ingresso para as apresentações culturais.

Antes, às 16h do sábado (29), o chef Renato Santos comanda uma aula show gastronômica na qual vai preparar um Nhoque de Banana e Socol com Fonduta de palmito assado e resteia farofa de socol. Quem estiver no evento poderá participar sem pagar nada.

A PROGRAMAÇÃO DA 21ª FESTA DO SOCOL - 2023