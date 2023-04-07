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Leonel Ximenes

Festa em Venda Nova do Imigrante terá socol e linguiça gigantes

Duas peças de grandes dimensões das iguarias serão leiloadas, uma em cada dia da festa

Públicado em 

07 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O socol é um presunto cru de origem italiana
O socol é um presunto cru de origem italiana Crédito: Divulgação
Feito pelos primeiros imigrantes que chegaram a Venda Nova do Imigrante, o socol, presunto cru de origem italiana, tem uma festa só para ele há mais de duas décadas. A 21ª Festa do Socol será realizada nos próximos dias 29 e 30, na comunidade de Alto Bananeiras, e terá entre os atrativos um socol e uma linguiça gigantes.
Duas peças gigantes das iguarias serão leiloadas, uma em cada dia da festa. “Um socol com aproximadamente dois metros será leiloado no sábado (29) e um outro maior, com cerca de dois metros e meio, no domingo (30). Quem estiver presente vai poder participar do leilão oferecendo lances”, explicou Hiago Zambão Falqueto, coordenador-geral da festa.
O público também poderá tentar adivinhar o tamanho de uma linguiça gigante. “A pessoa paga um valor para apostar e deixa registrado o tamanho que acha que a linguiça tem. No domingo, às quatro da tarde, a gente mede a peça com a ajuda das pessoas que estão na festa e quem acertar leva a linguiça gigante pra casa. Se mais de uma pessoa acertar, a gente reparte a linguiça entre os ganhadores”, diz Hiago.

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Voltando ao astro do evento, para este ano foram preparados cerca de 300 quilos de socol. Além da peça no quilo, também serão vendidas porções e comidas feitas com a iguaria, como o pastel de socol preparado na cozinha do evento.
A Festa do Socol é considerada a terceira maior festa cultural de Venda Nova do Imigrante, ficando atrás apenas da Festa da Polenta e da Festa do Tomate. Em comum, todas têm o voluntariado.
As famosas linguiças de Venda Nova do Imigrante na Festa do Socol
As famosas linguiças de Venda Nova do Imigrante na Festa do Socol Crédito: Divulgação
“Quando a Festa do Socol começou eram cerca de 80 voluntários, ano passado foram quase 150 e este ano superou esse número. Sempre tem gente procurando para ajudar, já que o dinheiro arrecadado é destinado para as voluntárias do Hospital Padre Máximo, Apae, melhorias na própria comunidade e na estrutura do evento”, destacou Hiago.

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Outro objetivo da festa é valorizar a economia local. “Buscamos sempre valorizar o que é da terra para movimentar a economia do nosso município, por isso, tudo é feito com profissionais da cidade”, disse o coordenador-geral do evento.

FESTA TERÁ TAMBÉM PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Além do socol e da linguiça gigantes, a 21ª Festa do Socol também vai agitar a comunidade de Alto Bananeiras com uma aula show gastronômica e apresentação da Banda Casaca, conhecida nacionalmente pelo rock-congo que apresenta, inclusive tendo uma música que ‘acordou’ um robô da Nasa em Marte, em 2004.
A banda Casaca se apresenta na noite de sábado (29), a partir das 21h. Na bilheteria do evento o ingresso vai custar R$ 35, mas já pode ser adquirido no site Superticket. Neste dia, a entrada será gratuita de meio-dia às 18h, após, será cobrado o valor do ingresso para as apresentações culturais.
Antes, às 16h do sábado (29), o chef Renato Santos comanda uma aula show gastronômica na qual vai preparar um Nhoque de Banana e Socol com Fonduta de palmito assado e resteia farofa de socol. Quem estiver no evento poderá participar sem pagar nada.

A PROGRAMAÇÃO DA 21ª FESTA DO SOCOL - 2023

  • SÁBADO DIA (29) – 12h às 18h – ENTRADA GRATUITA
  • 12h – Abertura dos portões
  • Show com Leandro Souza
  • 16h – Aula show com o chef Renato Santos 
  • SÁBADO NOITE – a partir das 18h – Ingresso: R$ 35,00
  • 18h – Show com Alencácio Schuenk
  • 21h – Show com a Banda Casaca
  • Meia-noite - Encerramento
  • Domingo (30) - ATÉ 10H ENTRADA GRATUITA
  • 9h - Missa
  • A partir das 10h – Ingresso: R$ 10,00
  • 10h30 – Almoço típico e cantarola italiana
  • 12h – Show com Leandro Souza
  • 15h – Show com Henrique Daré
  • 18h – Show com Garotos Tradições
  • 21h – Encerramento

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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