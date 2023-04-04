Abriu, fechou: loja provisória reúne os melhores chocolates do ES

A Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) acaba de inaugurar, em Linhares, uma loja pop-up (provisória) de Páscoa
com chocolates de qualidade fabricados no Estado. O ponto comercial reúne marcas de diversos municípios, como Vitória, Barra de São Francisco e Linhares, o berço do cacau no Espírito Santo e responsável por mais de 80% da produção capixaba.
A loja foi inaugurada no dia 3 de abril e ficará aberta até a Cacau Fest, em maio, também em Linhares
. O espaço escolhido foi o Armazém 369, uma delicatessen charmosa na Rua da Conceição, considerada a primeira rua da cidade, com residências ainda preservadas.
Devido à qualidade das amêndoas capixabas, o Espírito Santo
começou a ser conhecido como paraíso dos chocolates finos de origem. O produto já foi reconhecido até no Salão do Chocolate de Paris e hoje o Estado já possui cerca de 40 marcas de chocolate estabelecidas.
Na loja será possível encontrar, por exemplo, produtos da Fazenda São Luiz, que tem tradição no ramo cacaueiro desde 1951. Suas amêndoas já foram premiadas no 1º Concurso Nacional de Qualidade- Cacau Especial do Brasil. Também por lá está presente a Perobas Cacau, com seus produtos feitos com amêndoas de qualidade e premiada no 6° Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba.
O público poderá adquirir ainda a Cacahuatl, primeira aguardente do Brasil 100% feita de cacau fermentado e destilado e que já foi apresentada em feiras internacionais na Alemanha, Japão, Portugal
, Estados Unidos e Suíça.
Estão na loja os seguintes chocolates: Ana Bandeira Chocolates; Amerikas; Ateliê Doces Duvitor Doces Artesanais; Barcaça Chocolate Artesanal de Origem; Cacahuatl; Espírito Cacau; Fazenda São Luiz; Perobas Cacau.