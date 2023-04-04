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Leonel Ximenes

Abriu, fechou: loja provisória reúne os melhores chocolates do ES

Devido à qualidade das amêndoas capixabas, o Espírito Santo começou a ser conhecido como paraíso dos chocolates finos de origem

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 13:27

Públicado em 

04 abr 2023 às 13:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcas concorrentes reunidas na mesma loja de chocolates em Linhares
Marcas concorrentes reunidas na mesma loja de chocolates em Linhares Crédito: Divulgação
A Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) acaba de inaugurar, em Linhares, uma loja pop-up (provisória) de Páscoa com chocolates de qualidade fabricados no Estado. O ponto comercial reúne marcas de diversos municípios, como Vitória, Barra de São Francisco e Linhares, o berço do cacau no Espírito Santo e responsável por mais de 80% da produção capixaba.
A loja foi inaugurada no dia 3 de abril e ficará aberta até a Cacau Fest, em maio, também em Linhares. O espaço escolhido foi o Armazém 369, uma delicatessen charmosa na Rua da Conceição, considerada a primeira rua da cidade, com residências ainda preservadas.
Devido à qualidade das amêndoas capixabas, o Espírito Santo começou a ser conhecido como paraíso dos chocolates finos de origem. O produto já foi reconhecido até no Salão do Chocolate de Paris e hoje o Estado já possui cerca de 40 marcas de chocolate estabelecidas.

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Na loja será possível encontrar, por exemplo, produtos da Fazenda São Luiz, que tem tradição no ramo cacaueiro desde 1951. Suas amêndoas já foram premiadas no 1º Concurso Nacional de Qualidade- Cacau Especial do Brasil. Também por lá está presente a Perobas Cacau, com seus produtos feitos com amêndoas de qualidade e premiada no 6° Concurso de Qualidade de Amêndoas de Cacau Capixaba.
O público poderá adquirir ainda a Cacahuatl, primeira aguardente do Brasil 100% feita de cacau fermentado e destilado e que já foi apresentada em feiras internacionais na Alemanha, Japão, Portugal, Estados Unidos e Suíça.
Estão na loja os seguintes chocolates: Ana Bandeira Chocolates; Amerikas; Ateliê Doces Duvitor Doces Artesanais; Barcaça Chocolate Artesanal de Origem; Cacahuatl; Espírito Cacau; Fazenda São Luiz; Perobas Cacau.

SERVIÇO

  •  Onde: Armazém 369, R. Conceição, 369 - Centro, Linhares - ES
  • Quando: nesta semana: de 3 a 8 de abril (exceto dia 7); fecha em maio
  • Horário: segunda a sexta (13h às 22h) e sábado (10h às 14h)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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